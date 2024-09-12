早午餐界天花板推新菜！松葉蟹搭冠軍咖啡　8家煙波飯店新菜一覽

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▲煙波新竹區的菜色將推出「北埔薑味蕨菜茶香小卷」、「桔醬海味卵豆腐」等客家風味。（圖／煙波飯店集團提供）

▲煙波飯店在四區域、八家餐廳的早午餐都有加碼供應「松葉蟹佐香辣涼薯沙律」，加價購每份189元，可再享第二份99元優惠。（圖／煙波飯店集團提供）

▲台北福華彩虹座「和風美饌饗宴」，推出55歲以上貴賓用餐享平假日用餐8折優惠。（圖／台北福華大飯店提供）

全台多家煙波飯店在去年將飯店早餐重新規劃並升級為「早午餐」，提升許多食材並與合作世界知名餐飲品牌合作，讓不少網友封為「早午餐界天花板」，集團今年更於煙波飯店的花蓮、新竹、台南和宜蘭四地區裡共8家餐廳推出「在地寶食」區域限定料理，標榜「匯山海珍品、低碳蔬食及獲認證的永續海鮮」，且另可加價一蟹三吃「松葉蟹佐香辣涼薯沙律」，加購價每份189元，第二份僅99元優惠，更與世界冠軍「興波咖啡」合作寵愛會員，非會員也能以現場價180元起品嘗。煙波飯店集團提到，早午餐歷經內部絞盡腦汁的廚藝競賽，不僅原有特色飲饌「煙波十菜」引人入勝，今年評選出區域冠軍的「在地寶食」菜色也十分精彩。像是花蓮，就以受歡迎的鬼頭刀和飛魚、部落天然香料馬告、刺蔥，及樹豆、蕗蕎等自然作物幻化山海饗宴，像是族人逢狩獵必吃燉補、滿懷伊娜味道的家常菜「樹豆燜豬腳」，又稱「勇士湯」。拌合新鮮透抽和蘭花蚌的「鬼頭刀刺蔥山苦瓜」，還有包括原民刺蔥打拋牛、部落馬告椒鹽肋排、原民野菜和風沙拉、糯米椒豆干拌樹豆、飛魚乾路蕎龍鬚菜及馬告梅醬佐紫茄等。新竹早午餐則是將平時少見的客庄菜醃漬物、紅麴、桔醬等，與水潤餅、福源花生醬等名產入菜。利用東方美人茶浸漬小卷，結合尖石山產蕨菜做成「北埔薑味蕨菜茶香小卷」。將客庄桔醬混柴魚汁設計出「桔醬海味卵豆腐」，還有陳酒梅汁蜜桃燴素排骨、古早味肉燥米粿、福源花生胡麻野菇沙拉、桔醬美乃滋鬼頭刀魚、古樸手撕桂竹筍，以及搭配水潤餅的創意美饌「泰風客家小炒」，道道展現熱情的風城況味。台南早午餐則將城市特色深烙於菜餚，創意復刻「二路羹」、懷舊甜品「菜燕」等古樸台灣味。首推老台菜醇香「扁魚」、香菇絲、筍絲等食材熬煮的「黃金鬼頭刀魚羹」。還有選用在地愛文芒果乾、龍眼乾、蓮子等，將台南老店包粽的月桃葉，用以「府城豐果炊月桃飯」包覆蒸煮飄香。此外，運用東山龍眼花製成的「杏茶蜜香龍眼花凍」，改編自傳統市場小點「菜燕」，另有蔗苗梅汁白肉、海韻油漬小卷、小魚白碧玉和吻仔魚檳榔花，再現總鋪師辦桌精神。至於煙波於榮獲「食育力五星城市」的宜蘭選用南方澳鯖魚、小卷和蘭陽蔗薰鴨賞等海陸食材入饌，除了鴨賞，「蘭陽鴨賞皮塔餅」也包裹了西式墨西哥辣椒餡料，鹹香紮實。以素菜見客的「黃金米粿佐素蝦仁沙茶羮」則翻轉了傳統小吃「燒粿角」，後撒上一層金黃蛋酥，入口香噴味美。其它引人垂涎菜色還有溫燉油封薄鹽鯖魚、蜜茶金棗脆藻沙拉、蜜汁金棗魚酥、櫻桃鴨賞和風沙拉、香蒜檸檬油泡小卷以及義式烤蔬菜佐味噌油醋醬。煙波集團「在地寶食」區域限定早午餐，即日起全面上市，消費者可於花蓮館「慕拉西餐廳」、花蓮太魯閣-沁海館「漫饗食堂」、新竹湖濱館「莫內西餐廳」、新竹都會館「經典牛排館」、台南館「食東西自助餐廳」、蘇澳四季雙泉館「朝晴庭」、宜蘭館「燦燦好食」及煙波花時間宜蘭傳藝「呷百味」以舌尖嘗盡全台各地飲食風華。此八家餐廳都有加碼供應「松葉蟹佐香辣涼薯沙律」，主廚推薦一蟹三吃，可蘸上「特調薑醋汁」綻放食材鮮嫩風味，於飽滿蟹螯搭配「香辣涼薯沙律」一口盡享鮮香海味，或手撕蟹肉拌香辣涼薯沙律，細品晨間清新爽脆。加價購每份189元，可再享第二份99元優惠；黑金卡會員還能免費享有全球冠軍「興波咖啡」，另於現場販售苦甜風味的阿寶綜合深焙「興波焦糖醇香咖啡組」，以及衣索比亞淺焙「興波繽紛果香咖啡組」，售價180元起，兩種組合皆含法國布列塔尼點心「克林阿曼」，焦糖風味酥香交織。也有飯店針對長輩們推出住房優惠！阿里山英迪格酒店推出65歲以上住客獨享的「高年級住房專案」，邀請長輩輕裝秋遊阿里山，包含雙人房住宿一晚，翌日雙人份早餐與主廚特製阿里山特色外帶午餐餐盒，另可享晚餐加購半價優惠，同時提供由多間國際品牌攜手為銀髮族打造的「漫步旅行組」。而台北福華大飯店則針對55歲以上貴賓推出「資深好友美食饗宴」活動，「珍珠坊」港點吃到飽和「彩虹座自助百匯」享平假日用餐8折優惠，盡嚐異國美味料理。