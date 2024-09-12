湖人0補強助教也留不住！Phil Handy發文告別：感謝你們給我的愛

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NBA美國職籃洛杉磯湖人休賽季針對教練團進行大幅更動，他們先是解雇了臨場調度反應被詬病的「火腿」Davin Ham、隨後並找來前明星射手JJ Redick擔任新任主帥一職，不過沒有任何執教NBA球隊經驗的Redick，許多專家則是不看好他能率領紫金大軍創下佳績。稍早湖人隊助理教練Phil Handy在個人IG上發布多張照片，並親自寫下：「湖人國度，早該是時候向你們說這些了，這5年來你們總是從頭到尾一直支持我，湖人球迷這些年來給我的愛，是無法形容的！，任何與我共事過的人們或球員，都非常清楚這些。」Phil Handy如此寫下。而美媒《ESPN》記者Tim Bontemps稍早則是談到湖人隊未來發展，他表示如果湖人若要成為人們期望中的冠軍競爭者，「Austin Reaves顯然是湖人隊陣中未來核心的一部分，而D'Angelo Russell則不是，這也是他最初簽下2年合約的原因，