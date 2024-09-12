湖人0補強助教也留不住！Phil Handy發文告別：感謝你們給我的愛

NBA美國職籃洛杉磯湖人休賽季針對教練團進行大幅更動，他們先是解雇了臨場調度反應被詬病的「火腿」Davin Ham、隨後並找來前明星射手JJ Redick擔任新任主帥一職，不過沒有任何執教NBA球隊經驗的Redick，許多專家則是不看好他能率領紫金大軍創下佳績。而休賽季在自由市場上0補強的湖人隊，稍早也傳出助理教練Phil Handy將離隊，Handy隨後也在個人社群上親自證實這項消息。
湖人助教Phil Handy發文告別 先前已在隊內5年
稍早湖人隊助理教練Phil Handy在個人IG上發布多張照片，並親自寫下：「湖人國度，早該是時候向你們說這些了，這5年來你們總是從頭到尾一直支持我，湖人球迷這些年來給我的愛，是無法形容的！我永遠感謝你們對我的傾力支持。2020年我們做到了，並且每年都努力爭取更多。」
「籃球的商業環境並不總是輕鬆或公平的，但你們都知道我對籃球這項運動所抱持的態度，任何與我共事過的人們或球員，都非常清楚這些。」Phil Handy如此寫下。
湖人若要搶冠關鍵在哪 美媒稱DLo必須要蛻變
而美媒《ESPN》記者Tim Bontemps稍早則是談到湖人隊未來發展，他表示如果湖人若要成為人們期望中的冠軍競爭者，他們真正需要做的是將D'Angelo Russell，培養成一個既能投三分又能防守的球員。
「Austin Reaves顯然是湖人隊陣中未來核心的一部分，而D'Angelo Russell則不是，這也是他最初簽下2年合約的原因，這同時也是他今年夏天選擇執行球員選項的原因，因為他（D'Angelo Russell）知道自己不會有很大的市場。」
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稍早湖人隊助理教練Phil Handy在個人IG上發布多張照片，並親自寫下：「湖人國度，早該是時候向你們說這些了，這5年來你們總是從頭到尾一直支持我，湖人球迷這些年來給我的愛，是無法形容的！我永遠感謝你們對我的傾力支持。2020年我們做到了，並且每年都努力爭取更多。」
「籃球的商業環境並不總是輕鬆或公平的，但你們都知道我對籃球這項運動所抱持的態度，任何與我共事過的人們或球員，都非常清楚這些。」Phil Handy如此寫下。
湖人若要搶冠關鍵在哪 美媒稱DLo必須要蛻變
而美媒《ESPN》記者Tim Bontemps稍早則是談到湖人隊未來發展，他表示如果湖人若要成為人們期望中的冠軍競爭者，他們真正需要做的是將D'Angelo Russell，培養成一個既能投三分又能防守的球員。
「Austin Reaves顯然是湖人隊陣中未來核心的一部分，而D'Angelo Russell則不是，這也是他最初簽下2年合約的原因，這同時也是他今年夏天選擇執行球員選項的原因，因為他（D'Angelo Russell）知道自己不會有很大的市場。」