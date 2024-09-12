被陳宥丞批觀落陰！游淑慧「同情北檢」：辦黨主席要面對口誅筆伐

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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，國民黨議員游淑慧日前爆料，柯文哲在市長任內曾指示京華城案「快就好」，認為這是圖利鐵證，但遭民眾黨議員陳宥丞批「觀落陰」才能看到這些機密資料。游淑慧今（12）日感嘆，她雖痛恨北檢辦案有暇疵、不自愛，不過最近突然稍微同情他們了，「原來辦一個政黨主席，壓力這麼可怕，得面對全黨的立委、議員和側翼的口誅筆伐、威脅辱罵。」游淑慧在陳宥丞臉書留言回應說，「您人在美國，我在台灣，您不知道的事，不等於我也不知道，您沒有查到的事，不等於我也沒有查到。」陳宥丞在沒有查清事實的情況下，對她進行批評是不負責任的。自己不會像陳宥丞所說的那樣天真地去調閱司法證據，而是通過與公務人員查證和訪談，了解事情的真相，並在媒體報導有誤的情況下，對外說明。游淑慧指出，陳宥丞在2022年才當選市議員，可能對該案的過往並不熟悉，但目前監察院、議會、地院的裁定書和外界觀感，均對該案有高度質疑。讓本案水落石出，討回容積利益，是議員應有的職責。游淑慧說，對於北檢辦案程序有瑕疵、不自愛，她感到不滿，但最近突然也稍微同情他們了，「原來辦一個政黨主席，壓力這麼可怕，得面對全黨的立委、議員和側翼的口誅筆伐、威脅辱罵。」