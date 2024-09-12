Juan Soto開轟助陣！連2季進帳百分打點　洋基4：3延長賽氣走皇家

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MLB美國職棒紐約洋基今（12）日續在主場迎戰堪薩斯皇家，雙方進行系列賽3連戰最終戰，2隊本場比賽則是一路鏖戰至延長賽11局下半，今日比賽。雙方打線在前3局都未能突破對方投手的封鎖，皇家在4局上率先打破僵局，靠著Michael Massey的右外野陽春砲助隊先馳得點，皇家取得1：0領先。洋基直到6局下才突破Cole Ragans的封鎖，當家重砲Juan Soto此戰第3度上場打擊，儘管他先是被自打球打中左腿，一度跪在地上，表情相當痛苦，但回到打擊區後很快就證明自己沒事，鎖定一顆失投的79英里滑球，，洋基取得2：1超前。皇家在7局上半靠著高飛犧牲打追平比數，雙方後續則激戰至延長賽，洋基當家球星「法官」Aaron Judge，本場比賽則是3個打數敲出1支安打，獲得2次保送，吞下1次三振。雖然Judge的打擊率仍是超水準的0.320，而國聯道奇隊日籍球星大谷翔平今日對陣小熊隊，首局首打席則敲出本季第47轟，