Juan Soto開轟助陣！連2季進帳百分打點　洋基4：3延長賽氣走皇家

MLB美國職棒紐約洋基今（12）日續在主場迎戰堪薩斯皇家，雙方進行系列賽3連戰最終戰，2隊本場比賽則是一路鏖戰至延長賽11局下半，條紋軍團才靠著Jazz Chisholm Jr.敲出再見安打，終場就以4：3氣走皇家，此外洋基重砲Juan Soto此戰也敲出本季第39轟，個人連續2季達標百分打點的里程碑。
今日比賽皇家推派陣中王牌投手Cole Ragans先發，至於洋基則派出火球男Luis Gil迎戰。雙方打線在前3局都未能突破對方投手的封鎖，皇家在4局上率先打破僵局，靠著Michael Massey的右外野陽春砲助隊先馳得點，皇家取得1：0領先。
Soto自打球沒事 回到打擊區就開轟
洋基直到6局下才突破Cole Ragans的封鎖，當家重砲Juan Soto此戰第3度上場打擊，儘管他先是被自打球打中左腿，一度跪在地上，表情相當痛苦，但回到打擊區後很快就證明自己沒事，鎖定一顆失投的79英里滑球，一棒將球撈出右外野大牆，個人本季第39轟出爐，Soto也確定連續2季達標100打點的壯舉，洋基取得2：1超前。
Chisholm11局下再見安打 洋基延長賽氣走皇家
皇家在7局上半靠著高飛犧牲打追平比數，雙方後續則激戰至延長賽，洋基11局下靠著Jazz Chisholm Jr.敲出游擊方向再見安打，洋基終場就以4：3氣走皇家，目前戰績來到84勝62敗，領先分區第2金鶯的勝差擴大至1.5場。
洋基當家球星「法官」Aaron Judge，本場比賽則是3個打數敲出1支安打，獲得2次保送，吞下1次三振。雖然Judge的打擊率仍是超水準的0.320，但他個人已連續15場比賽沒有開轟，本季全壘打數目前停留在51轟，下場比賽若再度未能開轟，就將追平生涯最長全壘打荒的紀錄。
而國聯道奇隊日籍球星大谷翔平今日對陣小熊隊，首局首打席則敲出本季第47轟，目前大谷與Aaron Judge的全壘打支數差距越來越接近，誰能成為本季大聯盟的全壘打王還不好說。
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Soto自打球沒事 回到打擊區就開轟
洋基直到6局下才突破Cole Ragans的封鎖，當家重砲Juan Soto此戰第3度上場打擊，儘管他先是被自打球打中左腿，一度跪在地上，表情相當痛苦，但回到打擊區後很快就證明自己沒事，鎖定一顆失投的79英里滑球，一棒將球撈出右外野大牆，個人本季第39轟出爐，Soto也確定連續2季達標100打點的壯舉，洋基取得2：1超前。
Chisholm11局下再見安打 洋基延長賽氣走皇家
皇家在7局上半靠著高飛犧牲打追平比數，雙方後續則激戰至延長賽，洋基11局下靠著Jazz Chisholm Jr.敲出游擊方向再見安打，洋基終場就以4：3氣走皇家，目前戰績來到84勝62敗，領先分區第2金鶯的勝差擴大至1.5場。
洋基當家球星「法官」Aaron Judge，本場比賽則是3個打數敲出1支安打，獲得2次保送，吞下1次三振。雖然Judge的打擊率仍是超水準的0.320，但他個人已連續15場比賽沒有開轟，本季全壘打數目前停留在51轟，下場比賽若再度未能開轟，就將追平生涯最長全壘打荒的紀錄。
而國聯道奇隊日籍球星大谷翔平今日對陣小熊隊，首局首打席則敲出本季第47轟，目前大谷與Aaron Judge的全壘打支數差距越來越接近，誰能成為本季大聯盟的全壘打王還不好說。