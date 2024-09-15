今日軍武／F-16落敗！泰國強化空防砸180億買瑞典JAS-39戰機

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▲F-16A/B為泰國空軍主力戰機，但是服役超過30年需汰換。（圖／泰國皇家空軍）

在經歷10個月評選之後，泰國皇家空軍最終選定瑞典紳寶(SAAB)公司生產的JAS-39 E/F「獅鷲」（Gripen）成為新一代戰機評選的勝利者，將在2025財政年編列約5.6億美元（約180.4億新台幣）預算，採購4架JAS-39 E/F戰機。泰國皇家空軍戰機包括數40多架F-16A/B Block15、11架JAS-39 C/D，以及20多架F-5E/F戰機。泰國空軍的F-16屬於早期型號，服役30多年早已達服役壽限。F-5E/F戰機以東部的烏汶基地為家，2017年8月，泰國皇家空軍與以色列埃比特系統公司（Elbit Systems）簽約，升級F-5機隊成為，F-5ST戰機，也就是「超級虎」(Super Tiger)。F-5ST主要升級項目為航電系統，包括換裝大功率的搜索雷達、現代化電戰套件、「玻璃化」座艙介面、kyshield 電子戰莢艙與埃比特開發的頭盔瞄準器。改裝後的 F-5ST 能發射以色列製巨蠎4型（Python-4）短程空對空飛彈外，也能發射 IRIS-T 紅外線導引空對地飛彈，戰力大幅提升。首架升級型F-5ST戰機於2018年5月出廠，預計服役至2030年。為了汰換服役36年的F-16A/B戰機，泰國空軍在2023年10月開始展開評選，泰國空軍編列195億泰銖（約新台幣183億），計畫在2028年到2035年間逐步將這批F-16A/B戰鬥機淘汰。最終在瑞典紳寶公司的JAS39E/F型戰鬥機和美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）生產的F-16C/D Block 70/72戰機中做選擇。泰國空軍在8月27日發布聲明稿指出，將選擇採購JAS-39E/F戰鬥機，因為JAS-39E/F戰機更符合空軍任務需求，也符合空軍預算。新購的JAS-39E/F戰鬥機將優先部署在空軍第一聯隊第102中隊。其實泰國空軍對JAS-39戰機並不陌生，泰國是亞洲國家第一個使用JAS-39戰機的國家，也是目前唯一使用JAS-39戰機的亞洲國家。泰國空軍在截至2016年共採購12架JAS-39戰機，包括8架單座JAS-39C、4架雙座JAS-39D型機，其中1架於2017年墜毀。2015年「鷹擊-2015」演習中，泰國空軍派出JAS-39戰機與共軍廣州軍區派出的殲-11戰機進行模擬空戰，JAS-39取得4:0大勝，令中國軍事迷大為震驚。紳寶公司於2016年推出JAS-39E/F型戰機(F為雙座型)，換裝ES-05有源電子掃描陣列（AESA）雷達，具備同時追蹤多個空地目標能力，發動機也換裝為奇異公司研製的F414發動機，推力增加20%。最大起飛重量從1.4噸增加至1.6噸、內部燃油容量增加40%，可發射美國AIM-120C-7、AIM-9X、歐洲MBDA的「流星」超音速中程飛彈。JAS-39E/F在2021年達到初始戰力，瑞典空軍訂購60架。由於泰國空軍原本就操作JAS-39C/D戰機，採購改良型的JAS-39E/F不僅具價格競爭優勢，也能延續現有後勤支援與訓練能量，被視為最符合泰國戰略需求的優先選項。JAS-39之所以能擊敗F-16獲勝，泰國空軍聲明稿中提到，戰鬥機製造商提供直接或間接的配套方案，可以增強泰國空軍防衛能力，並透過海外的獎學金計畫，提升空軍人士的科技能力。曼谷郵報（Bangkok Post）引述不具名軍方消息來源指出，紳寶願意提供戰術數據，並願意免費升級340空中預警管制機。