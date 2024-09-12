國科會主委吳誠文拜會輝達、超微宣傳「AI島」　深化台美科研合作

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▲國科會主委吳誠文出席史丹佛年度研討會，聚焦台灣科技優勢與跨領域結合生物醫學、能源議題。（圖／國家科學及技術委員會提供）

國家科學及技術委員會主任委員吳誠文最近出訪捷克、德國，接著抵達美國矽谷參加史丹佛大學Taiwan Science and Technology Hub （Taiwan S&T Hub）年度研討會，交流科技產業人士、重要研究機構學者，並且訪問輝達（NVIDIA）、超微半導體（AMD）等公司，深化台灣、美國科技合作事宜，宣傳台灣科技施政方向、推動成為「人工智慧島」的政策藍圖，加深科技印象。美國史丹佛大學去年設立Taiwan S&T Hu，9月10日舉辦第2次國際年度研討會，聚焦台灣在高科技、半導體與人工智慧（AI）的優勢與跨領域結合生物醫學、能源議題，邀請的講者包括史丹佛大學永續學院長Arun Majumdar、醫學院長Lloyd B. Minor、教授Sylvia K. Plevritis，還有美國加州大學柏克萊分校榮譽講座教授胡正明、電機系教授Sayeef Salahuddin，以及美國晶片研發計畫（CHIPS Research and Development Program）副主任Dr. Eric K. Lin等，而在來自台灣的專家，則有中央研究院院士陳建仁、台灣科技大學教授黃炳照、台灣大學副教授劉仲恩。吳誠文開幕致詞指出，史丹佛大學不僅學術卓越、矽谷創業精神影響全球產業趨勢之外，學生的運動表現也是不遑多讓，培養眾多奧運金牌選手，其中運動與科技，正是美國、台灣的共同特點，而且推動運動科技正是台灣目前重要政策，因此設立在史丹佛大學的Taiwan S&T Hub，不僅整合資源，還與世界人才合作，培育系統研發人才，協助台灣發展自身應用服務系統，也將矽谷創新思維帶回台灣擴散各式創新應用，改善人類生活，幫助台灣也能幫助全球。國科會提到，吳誠文先後拜會輝達（NVIDIA）、超微半導體（AMD），並且透過企業交流會深度對談世界先進積體電路公司、新思科技（Synopsys）、美超微電腦（Super Micro Computer）等的高階經理人，聚焦台灣科技發展概況，以及台灣、美國在AI（人工智慧）、積體電路設計、半導體先進製造流程等重點領域的科技合作前景。國科會表示，吳誠文9月10日的記者會、晚宴當中，有向矽谷/灣區科技社群、媒體記者闡述台灣成為「人工智慧島」的宏偉藍圖，強調致力在各行各業普及人工智慧（AI）應用，將由國科會協調各個部門資源，打造設計、整合再到製造人工智慧（AI）系統的產業鏈。