女女正妹阿卡貝拉結婚了！攜手走過黑暗期　承諾「一起變老奶奶」

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▲卡卡（左）、貝拉戀愛5年修成正果，互許終身。（圖／卡卡、貝拉IG）

▲▼卡卡（上下圖左）和貝拉到戶政事務所辦理結婚登記，家人到場見證也獻上祝福。（圖／卡卡、貝拉IG）

YouTube頻道「阿卡貝拉CACA&BELLA」由女同志情侶卡卡、貝拉共同經營，創立4年多吸引超過45萬人訂閱，內容主要分享小倆口日常生活。卡卡和貝拉交往至今5年，昨（11）日終於發文宣布登記結婚，兩人回首一起走過低潮，讓感情更加堅定，並公開登記過程，卡卡與貝拉相互承諾：「一起白頭變成兩個幸福快樂的老奶奶。」貝拉和卡卡在IG共同發聲，直言在一起5年的感覺好神奇、快的不可思議，每次一同回味相簿與Vlog，不論當下的感受是難過還是幸福，都是一輩子最珍貴的回憶，「即使一起經歷過很辛苦很黑暗的時期，但我也因此更珍惜這些與妳一起得來不易的幸福。我無法完整形容出我有多愛妳，但我承諾會給妳我最完整的愛。」卡卡和貝拉對彼此許下諾言：「未來我不奢求過多華麗的生活，只想要和妳一起組成家庭，一起生活，一起白頭變成兩個幸福快樂的老奶奶！看妳笑的開心，就是我最幸福的時刻了！我會一輩子珍惜著妳，直到永遠！」曝光的影片，貝拉和卡卡皆穿白色小洋裝，選在9月10日交往5周年這天，前往新莊戶政事務所辦理結婚登記，小倆口拿著「我們結婚了」牌子在花卉背板前留影，親友、愛犬也到場見證。大批網友為之動容，「我要等婚禮」、「祝卡貝可以一起活到120歲」、「我CP終於結婚了」，還有女同志說：「原本一直堅持要走7-8年才願意結婚，但看見妳們突然覺得好像時間不是那麼重要了！」