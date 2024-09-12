小楊哥遭爆外遇沫沫！「夜店激吻照」曝光　小楊嫂放話：咱離婚吧

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▲微博上流傳一張男女夜店接吻照，男女主角身分被指是小楊哥、沫沫，但沒人出面證實。（圖／微博）

▲小楊哥夫妻（右1、右2）和沫沫（左1）同台直播，小楊嫂當場喊「咱離婚吧」，小楊哥後續居然還稱沫沫是「媳婦」。（圖／微博）

▲有網友認為小楊哥正宮二二、跟網傳的小三沫沫外型非常相似，還整理兩人資料對比。（圖／微博）

中國網紅「瘋狂小楊哥」（本名張慶楊）抖音擁有上億粉絲，靠直播帶貨走紅，本來形象非常正面，但近日卻被爆料婚內出軌，偷吃旗下21歲嫩妹主播沫沫，戀情曝光還把人告上法院。種種爆料讓小楊哥人設一夕崩塌，粉絲數驟降；近日網路上更流傳一張疑似小楊哥和別的女生接吻的照片，還有粉絲挖出過去沫沫跟小楊哥老婆同台直播的畫面，看起來火藥味十足，小楊嫂當時更火爆喊道「咱離婚吧」，對兩人親密舉動似乎是真的很介意。小楊哥遭爆料外遇的消息曝光後，網友開始瘋狂蒐集證據，想要調查此事的真實性。一名網友更挖出一張疑似小楊哥跟陌生女子擁吻的照片，好奇問大家：「這也是小楊哥老婆吧？」掀起一股討論潮。有粉絲認為照片很含糊，男女主角身分都看不出來，但也有網友直指這就是沫沫（本名徐子昕）跟小楊哥；不過有粉絲認為，沫沫和小楊嫂外型相似，其實很難分辨，希望大家不要捕風捉影。目前小楊哥、沫沫包含「三隻羊」公司都尚未出面回應這場外遇風暴，網友持續找證據，發現沫沫曾在小楊哥的直播頻道跟小楊嫂同台，當時小楊哥要介紹一款美白產品，竟當場對著沫沫說：「媳婦，妳是用這個變那麼白的嗎？」媳婦一詞在中國有「老婆」的意思，沫沫聽到這個稱呼完全不否認也不驚訝，小楊嫂在一旁則當場臭臉。該場直播錄到一半，小楊嫂也曾不滿對小楊哥說：「妳養她（沫沫）嗎？詭計多端的男人，咱離婚吧，不想跟你講了，再見」，一起錄影的直播主「嘴哥」也在一旁起鬨，笑說小楊哥布局已久才把沫沫找來公司直播，大讚小楊哥：「師傅，你可以啊」，而當事人之一的沫沫則全程默不作聲，表情看似真的很委屈。關於這場外遇風暴，網友傳聞起因是小楊嫂在酒店抓到沫沫跟小楊哥出軌，當場要求沫沫從公司離職；沫沫不滿跟小楊哥夫妻協商，希望能拿到300萬人民幣（約新台幣1300萬元）賠償，卻被公司法務偷錄音，以勒索罪名被送進監獄，恐要坐牢13年。目前沫沫的抖音已經9個月沒更新動態，她的家屬也站出來證實沫沫確實在監獄中，卻對案情隻字不提。真相讓外界霧裡看花，各方都紛紛喊話，希望小楊哥可以出面回應沫沫去向。