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韓國瑜上任後新改版！立院首度推出玻璃瓶紀念酒　10月起量產販售

記者何哲欣／台北報導

▲立法院首度推出玻璃瓶裝的紀念酒。（圖／立法院提供）
▲立法院首度推出玻璃瓶裝的紀念酒。（圖／立法院提供）
下周就是中秋節，立法院專供紀念酒今年剛好改版，立法院發新聞稿說，這是首次以玻璃裝瓶，透過晶透的玻璃，佐映瓶身典雅的金色曲線，予人煥然一新之感。瓶頭以手工水晶梅花描金配件設計，在閃耀第11屆國會嶄新風貌的同時，更飽含著陳香雅釀的民意底蘊。

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立法院說，立法院專供紀念酒向來為國內外訪賓口耳相傳的珍品。許多國會交流場合，本院紀念酒總能快速拉近賓主之間的距離，體會立法院待客的熱情，益增友誼的升溫；醇厚的滋味，往往也令訪賓對立法院留下深刻印象，自然成為本院極具代表性的紀念品之一。

本屆新改版的紀念酒，結合金門的自然瑰寶—高粱，和象徵堅貞剛潔的國花—梅花，代表天地、人和的兩者在此連結；而玲瓏剔透的瓶身有如最純粹的初心，讓啜飲者都能感受留香的醇韻。

立法院說，本屆新款立法院專供紀念酒，循例除本院公務禮儀餽贈及款宴使用外，另提供每年每位委員30箱（每箱6瓶）額度專供委員購買，首批1200瓶新款紀念節特別於中秋節前正式推出，後續10月份起將陸續量產，持續作為本院拓展公共關係暨國會交流之特色紀念。在國內外貴賓品嘗佳釀，回味悠長的同時，也感受本院作為民意殿堂的涵融雅韻。

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