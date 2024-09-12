6700萬人看美選辯論！賀錦麗民調「大勝」　川普白宮夢仍有機會

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美國總統大選第二場辯論於當地時間10日晚間落幕，民主黨候選人賀錦麗對上共和黨候選人川普，這是兩人在本屆美國總統大選中首次正面交鋒。不少美國民眾都準時收看總統候選人在電論中激烈交鋒，更吸引超過6700萬民眾觀看。據最新民調顯示，賀錦麗的表現明顯佔上風，以63％的支持度大贏川普的37％。根據CNN報導，辯論前，民眾對於誰會表現得更強勢看法相當，各約占50％。不過就最新民調顯示，在辯論結束之後，調顯示，63％民眾認為賀錦麗表現更好，認為川普表現更好者僅37％。值得注意的是，6月底川普與拜登辯論後，67％選民認為川普表現更好，只有33％認為拜登表現更佳。此外，這份民調也調查了選民對兩位候選人的好感度，其中有45%民眾對於賀錦麗抱持好感，44%對她持負面觀感，顯然選民看法相當分歧，不過比辯論前的觀感有所改善，辯論前只有39％對她有好感；但相較之下，選民對於川普的觀感幾乎沒有改變，辯論後39％對川普有好感，51％持負面看法，與辯論前的評價相似。在民主黨的支持者當中，有96％的人認為賀錦麗做得很棒，但共和黨支持者中，認為川普做得很好的僅69%。結果也顯示，雖然大多數人收看辯論後，投票不會受到影響，但川普支持者倒戈的機率更高。尼爾森（Nielsen）數據顯示，這場辯論吸引了約6710萬觀眾觀看，大幅超過6月拜登與川普辯論時的5100萬人。雖然這場辯論吸引了今年最多的觀眾，但與2020年相比，觀眾數仍有所下降，當時同是川普與拜登的辯論，卻有7300萬人在線觀看；2016年希拉蕊和川普的首場辯論，觀看人數更達到創紀錄的8400萬人。不過報導指出，2016年以來，觀眾習慣發生巨大變化，尼爾森沒有考慮到能用來觀看辯論的串流媒體和社交平台。雖然與前幾個選舉年相比，透過電視觀看辯論的美國人有所減少，但在數位平台上觀看辯論的美國人卻增加了數百萬人。