從渺茫到期待　高雄市少輔會陪伴曝險少年翻轉未來

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▲小綺（示意圖，非本人）在少輔會的引導也開始改變自己的生活方式，除了白天到超商工作，晚上也回到學校上課，朝更踏實快樂的生活邁進。（圖／ 少年隊提供）

小綺(化名)國小時就接觸到了菸品，早早就養成吸菸的習慣，並依賴吸菸帶來的壓力釋放感。之後偶然在工作環境中接觸到k菸後，更認為k菸和一般的菸沒有什麼不同。所幸小綺最後意識到自己的生活確實逐漸受制於毒品及菸品，在高雄市少輔會的引導下，現在的小綺，已感受到穩定生活和存錢的美好感受，朝向更踏實快樂的生活邁進。高市少年隊指出，剛開始小綺對吸食k菸的態度不以為意，一段時間後小綺逐漸意識到自己的生活確實受制於毒品及菸品，體能越來越差，原先漫無目標、渺茫的生活也讓他感到自己毫無優點，甚至變得不敢去追求自己喜歡的人事物，所幸在少輔會的引導促成下，小綺的家人更加關照小綺。小綺也開始改變自己的生活方式，除了白天到超商工作，晚上也回到學校上課，還因此在學校交到一群正向且親密的好友，能一起出外旅遊、一起渡過原本就該是燦爛的青春年華。在輔導小綺過程中，少輔會除提供小綺衛生教育及法律資訊，如生理上k菸對身體不可逆的危害性、法律上行政裁罰的意義；也適度面質小綺固著的偏差價值觀，協助小綺改變對偏差行為不適當的看法，並帶領小綺正視吸菸、曝險行為對整體生活帶來的負面影響；更在小綺對未來感到焦慮時，提供積極關懷，陪伴小綺求職及生涯規劃，讓小綺從生活的小小進步開始，逐步完成生活目標。現在的小綺，雖對不確定的未來仍會感到不安，但小綺已感受到穩定生活和存錢的美好感受，比起把錢花在買毒、買菸上，小綺更傾向累積財富，累積工作經驗及自信心，朝更踏實快樂的生活邁進。高市少年隊表示，依現行少年事件處理法規定，12歲至18歲少年施用第三、四級毒品曝險行為不再移送司法單位，而是由各地方政府少年輔導委員會以行政輔導先行及社區處遇模式，協助少年遠離曝險環境、戒除藥癮。