全家中秋節優惠來了！可寄杯美式6杯200元　霜淇淋買一送一吃5天

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▲「全家康康5」自9月13日至9月17日限時五天。（圖／業者提供）

▲9月17日前使用APP「兌點趣」功能，憑2000點會員點數，可享匠土司家庭號半價優惠。（圖／全家提供）

▲週一上班不憂鬱！「全家」週一單品日，推出單品咖啡大杯2杯119元超值特價 （美式、拿鐵任選，限同品項）。（圖／品牌提供）

▲奎士咖啡可頌三部曲的巨可頌、扁可頌、迷你可頌。（圖／品牌提供）

▲扁可頌2入一起躺平價188元，扁可頌外層酥脆的喀滋聲，搭配黑糖煉乳、焦糖肉桂沾醬一起享用，能一次品嚐兩種不同的奢華風味。（圖／品牌提供）

全家歡慶中秋節，推出4大優惠陪過佳節，包括康康5中優惠延長至5天，有超夯的霜淇淋買一送一，還有APP隨買跨店取咖啡6杯200元、匠土司家庭號2件9折及Let’s Café週一單品日優惠，以及「好神保庇卡」張張回饋10%，從明（13）日起到中秋節天天享優惠。中秋佳節「全家」好康來加碼，週末優惠康康五延長至5天！9月13日至9月17日連續五天，「全家」推出多樣商品買1送1的超值優惠；並且9月17日前，購買好神保庇卡，每張售價500元，保證獲得550元，張張回饋10%；同時，9月17日前於「全家」店舖購買指定商品，單筆消費滿688元，再加碼送得意易手抽廚房紙巾兌換券乙張 （單筆消費不累贈）◾霜淇淋買一送一，5折（原價49元、特價25元）◾全家自有品牌菊花涼茶520ml買一送一，5折（原價30元、特價15元）◾阿奇儂Ｘ鮮乳坊白巧戀乳雪糕買一送一，5折（原價40元、特價20元）◾天然水610ml買一送一，5折（原價20元、特價10元）◾曼陀珠葡萄糖珠買一送一，5折（原價22元、特價11元）◾好神保庇卡，每張售價500元，可至門市消費550元◾門市購買指定商品，單筆消費滿688元，再加碼送得意易手抽廚房紙巾兌換券乙張◾中杯單品美式20杯1000元，6.3折（原價80元、特價50元）◾中杯單品拿鐵18杯1000元，6.2折（原價90元、特價56元）◾特濃美式6杯200元，6.1折（原價55元、特價34元）◾特濃拿鐵5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）◾私品茶 55元飲品（口味任選）6杯200元，6.1折（原價55元、特價34元）◾私品茶 65元飲品（口味任選）5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）全民瘋烤肉同時，全家更為消費者貼心準備最強CP食材「匠土司家庭號」優惠！9月14日起至9月17日，於「全家」店舖購買匠土司家庭號，通通任2件9折！此外，9月17日前於會員APP「兌點趣」專區，使用全家Fa點2000點加購匠土司家庭號，即享半價優惠！週一上班不憂鬱！「全家」週一單品日，推出單品咖啡大杯2杯119元超值特價 （美式、拿鐵任選，限同品項），APP隨買跨店取同步販售 （每會員限購2組），為週一加油打氣，讓上班的你不憂鬱！此外，被譽為台北最美精品咖啡廳的「CURISTA COFFEE奎士咖啡」，將自9月起推出可頌三部曲，包括浮誇系巨可頌、扁可頌、迷你可頌，於全台5家門市限定販售。其中浮誇系巨可頌及迷你可頌為攜手世界麵包大師賽冠軍王鵬傑師傅合作開發。活動期間購買奎士咖啡「可頌三部曲」系列商品即送精美限量可頌貼紙一張。9月限定販售，足足有27公分長的浮誇系巨可頌1入巨大驚喜價288元；10月限時販售的扁可頌2入一起躺平價188元，扁可頌外層酥脆的喀滋聲，搭配黑糖煉乳、焦糖肉桂沾醬一起享用，能一次品嚐兩種不同的奢華風味；壓軸於11月推出的7公分迷你可頌９入分享幸福價458元，搭配獨家香醇濃郁太妃糖、煉乳以及選用加拿大有機藍莓製成，帶有酸甜口感藍莓等三款沾醬一起享用。