檢調查不出柯文哲可疑金流？名醫諷：京華城案偵辦已進入垃圾時間

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，有媒體爆料，柯妻陳佩琪將619萬分60次存到自己與子女帳戶。挺柯名醫沈政男說，京華城利益高達2百億，就算有給柯文哲6百萬，也不夠塞牙縫，檢方根本找不到金流，可能連賄賂都無法定罪，京華城案偵辦已進入垃圾時間。
沈政男說，柯文哲被羈押以後，第一次出庭應訊了，說是問了兩個半小時，也問到什麼，但柯文哲說沒干預京華城案，也沒收錢，檢調也問不出東西，這不是垃圾時間，是什麼？
沈政男批媒體亂帶風向，風雨如晦，雞鳴不已，媒體是社會的良心，在司法正義被踐踏的時刻，更應該幫助大家追求真相，主持公道，而不是在那邊湊熱鬧，賺人家的苦難財。
沈政男也說，就算有民代涉嫌收賄，也有查到金流，但對價關係是一個問題。假設此人堅決否認收賄，比如雖然有幾百萬元進到私人戶頭，但最後發現不是私人用途，北檢要怎麼證明對價關係？他說，此案的偵辦，不要想考一百分了，而是開始要擔心，如果到最後，沒有任何一個人可以定罪，要怎麼跟社會交代？要怎麼跟恨柯人士交代啊？
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沈政男批媒體亂帶風向，風雨如晦，雞鳴不已，媒體是社會的良心，在司法正義被踐踏的時刻，更應該幫助大家追求真相，主持公道，而不是在那邊湊熱鬧，賺人家的苦難財。
沈政男也說，就算有民代涉嫌收賄，也有查到金流，但對價關係是一個問題。假設此人堅決否認收賄，比如雖然有幾百萬元進到私人戶頭，但最後發現不是私人用途，北檢要怎麼證明對價關係？他說，此案的偵辦，不要想考一百分了，而是開始要擔心，如果到最後，沒有任何一個人可以定罪，要怎麼跟社會交代？要怎麼跟恨柯人士交代啊？
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