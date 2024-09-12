《黑暗榮耀》林智妍素顏曝光！合照親姊粉絲驚呆：美貌複製貼上

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▲林智妍（左圖左、右圖右）和姊姊（左圖右、右圖左）晚上一起去打高爾夫球，還加碼曝光姊妹素顏合照。（圖／林智妍IG）

▲林智妍在《黑暗榮耀》中飾演霸凌惡女，瘋癲形象深植人心。（圖／Netflix提供）

因演出韓劇《黑暗榮耀》中的惡毒女配角，讓女星林智妍在台灣爆紅，瘋女人的形象深植人心，但林智妍私下其實是活潑好動的大女孩；近日熱愛打高爾夫球的她，也曬出和親姊姊在球場運動的畫面，只見姊妹倆素顏入境，顏值超高，兩個人看起來宛如雙胞胎，照片曝光也吸引眾多粉絲討論，紛紛留言直呼「姊妹都太漂亮了！」34歲的林智妍前年和韓國女神宋慧喬合演韓劇《黑暗榮耀》，充滿瘋癲感的演技讓她一炮而紅，在台灣也有頗高知名度。平常除了拍戲外，林智妍也經常在社群平台上分享自己的生活美照，只見她相當熱衷於高爾夫球運動，上個月底還分享和親姊姊一起到球場打球的畫面。兩姊妹穿著運動服素顏合照，完美好基因嶄露無遺，照片曝光吸引17萬人按讚，大家看了紛紛留言討論，「太漂亮了」、「妳們好像雙胞胎」、「林智妍的臉蛋和姊姊非常像」、「天哪，我差點認不出來誰是誰」、「妳很漂亮，姊姊也很漂亮耶」、「妳們的長相是複製貼上」。林智妍和姊姊驚人的外型及相似度震驚粉絲。而林智妍除了在《黑暗榮耀》中的表現令人印象深刻外，她也曾合作男神宋承憲拍攝電影《人間中毒》，劇中林智妍和宋承憲有大尺度的激情床戲，林智妍也憑藉此片獲得第51屆大鐘獎「最佳新人女演員獎」，演技備受讚賞。去年林智妍也和大咖女神金泰希合作，演出驚悚韓劇《有院子的家》，在劇中飾演一名遭家暴的苦情婦女，和《黑暗榮耀》中完全不同的角色氛圍引起關注。今年林智妍也推出新電影《左輪手槍》，搭檔男神池昌旭，再度收穫好評。