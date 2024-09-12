不敢保送大谷翔平！Wicks以為146公里伸卡球能壓制　美媒：不明智

MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇、日籍二刀流好手大谷翔平今(12)日手感火燙，首局就敲出本季47轟出爐，並在第二打席加碼盜壘成功，單季「47轟48盜」，再度創下大聯盟史上第一人的紀錄。第三打席也沒有空手而回，再進帳2分打點安打，本季打點也累積至104分，暫居國聯第一。而不敢保送大谷翔平，也成為美媒討論的焦點之一。
道奇本場比賽火力凶猛，首局就灌進5分，且單局打出4發全壘打，已是本季第二次。而第三局攻勢再起，大谷翔平依舊是主角之一。
道奇Max Muncy在第三局先獲得保送，隨後Miguel Rojas敲出安打，並攻占二三壘，2出局後輪到大谷翔平打擊，小熊投手Wicks並未選擇保送大谷，此決定也慘遭教訓。
不敢保送大谷付出代價
大谷翔平鎖定第一球，就將Wicks的91英哩(約146.6公里)的伸卡球，擊出穿越中間防線的安打，進帳兩分打點，擴大道奇隊的領先。
美國媒體也在社群發表評論，「Wicks應該投閃一點，或是乾脆直接保送大谷翔平，他是本場狀況最好的打者之一，反觀第二棒Mookie Bett此役並沒有太突出的表現。」Bett本場比賽前三個打數都沒有敲出安打。
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道奇Max Muncy在第三局先獲得保送，隨後Miguel Rojas敲出安打，並攻占二三壘，2出局後輪到大谷翔平打擊，小熊投手Wicks並未選擇保送大谷，此決定也慘遭教訓。
不敢保送大谷付出代價
大谷翔平鎖定第一球，就將Wicks的91英哩(約146.6公里)的伸卡球，擊出穿越中間防線的安打，進帳兩分打點，擴大道奇隊的領先。
美國媒體也在社群發表評論，「Wicks應該投閃一點，或是乾脆直接保送大谷翔平，他是本場狀況最好的打者之一，反觀第二棒Mookie Bett此役並沒有太突出的表現。」Bett本場比賽前三個打數都沒有敲出安打。