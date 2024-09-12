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台新金總座再提「紅火案」！中信金發聲明回擊：相信司法還清白

記者魏妤庭／台北報導

▲ 台新金再提紅火案暗諷中信金大股東辜仲諒，對此，中信金今（12）日發出聲明回擊。（圖／記者顏真真攝）
▲ 台新金再提紅火案暗諷中信金大股東辜仲諒，對此，中信金今（12）日發出聲明回擊。（圖／記者顏真真攝）
新光金與台新金合意併購消息一出，中信金出面搶親，雙方各自出招，不管是檯面上或檯面下，皆是火藥味十足。日前有「新新併」股東攻擊中信大股東辜仲諒涉入「紅火案」，台新金總經理林維俊也再重提此事。對此，中信金今（12）日發表聲明，強調紅火案背信更二審、更三審皆判無罪，「公司並無因本案受損，相信司法會儘速查明真相，還同仁清白」。

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除了紅火案外，中信金聲明中也提及，最高法院昨日已就台灣人受保險公司購置亞洲廣場二樓相關案件，判決無罪確定。本案經過前一、二審法院均判決無罪。並表示，公司尊重司法判決結果，對於所有同仁全數獲得法院證明清白，同感欣慰。

中信金聲明全文如下：

中國信託金融控股公司今（12）日發表聲明表示，最高法院昨（11）日已就台灣人壽保險公司購置亞洲廣場二樓相關案件，判決無罪確定。本案前經一、二審法院均判決無罪，現經最高法院駁回檢察官上訴，無罪確定。公司尊重司法判決結果，對於所有同仁全數獲得法院證明清白，同感欣慰。

另紅火案背信部分，更二審及更三審均判決無罪，日前經最高法院更三審發回，僅剩部分細節待事實審釐清，其餘均獲無罪判決確定。公司前經多次調查確認，公司並無因本案受損，相信司法會儘速查明真相，還同仁清白。

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