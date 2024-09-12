台灣人民自救宣言60週年　賴清德曝3心得：揭穿共產主義騙局

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總統府前資政彭明敏及他的學生謝聰敏、魏廷朝共同草擬「台灣人民自救宣言」，今年屆滿60週年。總統賴清德今（12）日分享3點心得，直言共產威脅至今仍存在，甚至比過去還更強烈，60年前彭明敏、謝聰敏、魏廷朝揭穿20世紀反攻中國的騙局，現在大家才有這個勇氣，揭穿共產主義要併吞台灣的騙局。賴清德上午出席「世代流轉、民主啟程」台灣人民自救運動宣言60週年研討會，包含彭明敏文教基金會董事長鄭義和、魏廷朝人權文教協會理事魏新奇、謝聰敏教育基金會董事陳俊宏，以及陳文成博士紀念基金會董事長楊黃美幸、國史館館長陳儀深等人出席。賴清德致詞表示，他懷抱感恩的心情來參加來參加《台灣人民自救運動宣言》60周年的研討會，看到這麼多民主前輩、專家學者，及青年有志朋友來到現場，讓他非常感動，因為這代表不分世代的台灣人，都有一樣的心情，「我們要向過去探討因果、在未來追求公道，大家共同打拚」。賴清德提到，60年前，在那個專制獨裁戒嚴的黑暗年代，彭明敏、謝聰敏、魏廷朝，冒著生命危險，發表《台灣人民自救運動宣言》，這是一個非常偉大的行動，也深深影響台灣後來民主的發展，在這邊舉辦這個活動，很清楚那個年代台灣人民追求民主、自由和人權的決心。賴清德說，60年來，經過大家的共同打拚，一棒接一棒，也經過台灣人民共同打拚，一步跨過一步，一方面廢除黨禁、報禁、廢除刑法一百條，追求百分之百的言論自由，另一方面也推動總統直選、國會全面改選，促進民主自由的發展，所以今天大家可以進一步深深感受到，民主自由人權已經深深在每一個人民心中。賴清德提到，台灣民主的成就得到國際社會的誇獎與肯定，國際社會稱讚台灣的民主是亞洲的民主，這都是大家共同打拚追求的成果，這一切的成果，都要感謝彭明敏、謝聰敏、魏廷朝和許多民主前輩，「我代表國家向彭明敏、謝聰敏、魏廷朝致意」。賴清德表示，《台灣人民自救運動宣言》一開始就寫道，一個堅強的運動，當年台灣急速前進，這是台灣人不願意接受共產制度的統治，也不甘願被蔣介石統治的自主運動，所以大家應該一起奮鬥，為台灣的民主自由、和平繁榮的社會共同打拚，這是每一個人的權利，同時也是每一個人責任。對於這項宣言，賴清德說，他有三個心得，第一，這個運動還在繼續中還沒停止，雖然許多理想已經實現，許多主張，不但沒有過時，甚至更加凸顯現代意義，同時也還有目標還沒實現，所以共同推動這個運動是我們每一個人的權利，也是每一個人的責任。第二，賴清德指出，雖然蔣介石時代已經過去，但是共產威脅不只仍然存在，比過去還更強烈，60年前彭明敏、謝聰敏、魏廷朝揭穿20世紀反攻中國的騙局，現在大家才有這個勇氣，揭穿共產主義要併吞台灣的騙局。第三，賴清德說，要繼續為台灣的民主自由，建立一個和平繁榮的社會，讓我們下一代子孫都可以繼續享受民主成果，可以繼續享受自由的滋味，才不枉費這一代人的責任。