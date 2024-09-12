台中郵局烏龍溢發國軍薪存　中華郵政再度道歉：已全數沖回

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日前一名郵局行員在執行國軍中部地區財務處撥薪作業過程中，誤以為檔案已刪除，導致連2天重複送件，加上又是不同主管審核，因此有高達1萬964筆薪轉戶收到「雙倍薪」，金額達3億8000多萬元。對此，中華郵政指出，今日已全數沖回，再次表達歉意外，也即刻啟動防制措施。先前國防部中部地區單位委託郵局辦理官兵薪資發放，過程中因郵局員工作業疏失 ，以致重複誤發，主因是郵局經辦人員處理薪資轉存檔案時未落實確認資料是否已上傳成功，誤認原上傳批次失敗，故又建檔同一批次發放資料，才造成重複發放情形。中華郵政今表示，已於今日完成溢撥款項全數沖回。事件發生後，中華郵政公司即啟動防制措施，積極檢討改善相關作業流程，再次就造成社會觀感不佳及儲戶不便表達歉意，並感謝國防部協助溝通聯繫。中華郵政公司說，對此事件深刻檢討，已責成各責任中心局強化人員教育訓練及增加主管複核機制，另補強資訊防呆機制及優化系統，以提供更優質服務。