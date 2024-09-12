快訊／張惠妹確定接棒周杰倫！12月大巨蛋連唱5場　一路嗨到跨年

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▲張惠妹社群無預警出現一幅大紅色主視覺照片。（圖／源活娛樂臉書）

震撼彈！先前頻頻有消息傳出，天后張惠妹（aMEI）搶到台北大巨蛋的跨年檔期，但一直沒有被證實，終於今（12）日官方釋出消息，確定張惠妹接棒天王周杰倫，將在大巨蛋一連舉辦5場演唱會，一路從12月21日嗨到跨年，成為首位進駐大巨蛋跨年檔期的超級天后。不過目前售票資訊尚未公布，歌迷敬請期待。張惠妹社群今日無預警出現一幅大紅色主視覺，從小方塊裡的剪影，看得出是「妹神」張惠妹的神祕側顏，圖中的她輕閉雙眼，但順著垂眼之處往下一探，視線陸續掃過「台北大巨蛋」、再到「ASMR Maxxx」至此已讓許多粉絲眼睛一亮，沒想到還來不及尖叫，又看到下面一排神祕數字「2024 DEC 21 22 28 29 31 」直接破梗，正式宣告張惠妹將以5月才升級為戶外旗艦版的「2024 aMEI 張惠妹 ASMR max 演唱會」班師回朝台北，且一如外界預期及敲碗的，成為進駐台北大巨蛋首位跨年檔期的超級天后。張惠妹是享譽國際的華語超級天后，自2022年於台北小巨蛋引爆「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」一連12場，翌年移師高雄漢神巨蛋續嗨10場，再破自己巡演紀錄，期間遠征倫敦、拉斯維加斯、大西洋城、芝加哥、新加坡、吉隆坡、墨爾本、雪梨各城，並二度插旗日本武道館等指標性場館，共巡演55場，成為華人樂壇至高無上的娛樂盛宴，特別值得一提的是，自高雄站開始就升格「狂歡版ASMR」，禁止跳動全面解禁，更是讓演唱會無拘無束、瘋狂到爆。而這套「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」更於今年升級為戶外體育場等級，節目、硬體、舞美皆大幅度進化，每場為4萬人起跳，她上週才於可容納8萬人的上海體育場一開兩場，皆座無虛席、一票難求，這也是在音樂世界勇於求新求變、不斷超越自我的「妹神」張惠妹最讓世人「AMeiZING」之處，而今天曝光的主視覺坦率加碼日期彩蛋，也像極獅子座天后熱情、霸氣又大方的性格，令粉絲迫不及待與她相遇台北大巨蛋。相關售票訊息將於近期公布，敬請期待。