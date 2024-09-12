柯文哲全不知情？苗博雅還原時序：市長連蓋4個章開特例給京華城

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，但柯文哲堅稱對於都市發展委員會最後的決議並不知情。台北市議員苗博雅說，柯文哲在市長任內，在都發局提醒若與京華城和解恐涉圖利、交辦京華城陳情案、公開展覽、都市計畫公告蓋下4個關鍵章，利用特權開特例給京華城，不可能不知情。苗博雅在YouTube頻道「台北百科全書精華」發布影片講述京華城容積案程序及關鍵時間點和柯文哲所蓋的章。苗博雅表示，柯文哲按照監察院的第一次糾正給了京華城560%容積率，「平心而論這一點我不怪他」，可是後來京華城不滿足於560%，為了爭取678%而對北市府提訴訟。不過苗博雅說，2020年3月10日，市長與議員座談會即俗稱的便當會，第一題就是京華城案，但當時雙方政在打官司，官司正在打，卻被送入都委會研議，這就是柯文哲介入此案的第1個有文字紀錄證據。苗博雅說，同一天，都發局上簽，請示是否與京華城和解，柯文哲也蓋了章，但京華城和解得條件是要增加容積率到678%，都發局和法務局都提到，可能會有問題，柯文哲還是蓋章並寫速審速決。此外，2020年3月19日，京華城透過市民陳情，後續柯文哲蓋「辛」章，最後一個雖是由當時的副市長彭振聲代柯文哲蓋「甲」章，但也是如此，讓京華城順利拿下20%容積獎勵。