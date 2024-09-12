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才中大樂透1.7億！台中彩券行「18天後又開頭獎」　客驚：真的旺

記者賴禹妡／綜合報導

▲台中市太平區「喜喜公益彩券行」今年初先是開出百萬大紅包，8月23日又開出1.7億大樂透頭獎，最新一期今彩539再度開出一注400萬頭獎。（圖／翻攝自Google Maps）
▲台中市太平區「喜喜公益彩券行」今年初先是開出百萬大紅包，8月23日又開出1.7億大樂透頭獎，最新一期今彩539再度開出一注400萬頭獎。（圖／翻攝自Google Maps）
台中市太平區「喜喜公益彩券行」今年共開出3次大獎，今年初先是開出百萬大紅包，8月23日又開出1.7億大樂透頭獎，沒想到才隔18天，最新一期今彩539再度開出一注400萬頭獎，讓店家開心放炮慶祝，周遭民眾也直呼：「真的超旺的！」

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今彩539第113000218期10日晚間開獎，中獎號碼為「06、34、35、36、39」，派彩結果顯示，當期共開出6注頭獎，每注可得獎金400萬元台幣。而其中一注今彩539頭獎，就是由才剛開大樂透頭獎的台中市太平區「喜喜公益彩券行」所開出。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者陳明安攝）
▲最新一期今彩539其中一注頭獎，就是由才剛開大樂透頭獎的台中市太平區「喜喜公益彩券行」所開出。（圖／記者陳明安攝）
店家表示，今年除夕店內才剛開出百萬大紅包，上個月23日又開出1.7億大樂透頭獎，如今才隔18天竟又開出今彩539頭獎，接連開出大獎的好運讓他驚喜不已，也恭喜幸運兒能獲得百萬獎金，周圍民眾也直呼：「財神爺沒離開，真的超旺的。」

根據《自由時報》報導，彩券行代理人張素莉透露，身為愛貓人士，她上個月在開出1.7億頭獎當天，在彩券行門口遇到一隻落單的流浪貓，她心疼地自費帶貓咪去獸醫院除跳蚤、驗血、洗澡，並暫時收養貓咪，沒想到當晚就幸運開出頭獎，讓她開心地買好幾袋招財貓糖果和客人分享，結果才過不久好運又再度來到。

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大樂透獎號：06、14、16、25、35、38，特別號為31。

今彩539：06、34、35、36、39。

39樂合彩：06、34、35、36、39。

3星彩：381。

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詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。

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