住台南飯店超爽！加1元現賺3810元　享早餐吃到飽、傍晚酒品暢飲

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲府城的地標性飯店-台南遠東香格里拉推出三大秋季住房專案，包含主打-加價1元享貴賓廊奢華體驗、台南小吃送到客房、以及高鐵聯票優惠。（圖／台南遠東飯店提供）

▲住台南遠東香格里拉飯店，自助式早餐中可吃得到現沖牛肉湯。（圖／台南遠東飯店提供）

▲瑞穗天合國際觀光酒店限時5天開放預訂，指定日雙人入住親子溜滑梯房再贈兩位5歲以下兒童免費。（圖／瑞穗天合國際觀光酒店提供）

迎接微涼初秋推廣國旅，台南遠東香格里拉推出三大住房專案，首打預訂高樓層特選尊榮客房，加價1元即可升級享受豪華閣貴賓廊尊榮禮遇的「奢華近在咫尺．1元升級」，即總房價4401元起+15%，就能享有保證高樓層房間，還能早餐吃到飽、傍晚雞尾酒時光紅白酒暢飲等貴賓廊禮遇，價值為每位1905元，若兩人入住，等於現賺了3810元價值的服務。另外還有府城必吃小吃直送客房的「台南美食之旅：三天兩夜奢華旅程」，專案房價最低6480元起，平均每晚最低只要3230 起＋15%元。台南遠東香格里拉位於台南市中心、火車站正後方，交通相當便利，現在推出預訂「奢華近在咫尺．1元升級」住房專案，每房每晚最低，城市美景盡收眼底，，甚至還可延遲退房至下午兩點 (需視住房狀況提供)。此專案適用日於2024年9月1日至2025年1月24日，台南遠東香格里拉還有另一優惠住房專案「台南美食之旅：三天兩夜奢華旅程」，主打最具府城特色的美食－虱目魚湯及周氏蝦捲直送房間品嚐，並可在入住期間，任選一日享用豐盛自助式早餐，專案房價最低6480元起+15%，平均每晚最低只要3230元起+15% (專案原價約3萬6058元起，約1.8折)，超適合不愛排隊、只愛美食的慵懶型旅客。另還有高鐵聯票「臺南400．古都美食巡禮」專案，每房每晚4230元起+15% (原價約1萬8777元起，約2.3折)，提供雙人及四人住宿房型-尊榮客房與尊榮家庭客房選擇，包含豐盛自助式早餐、加購高鐵車票最低7.8折優惠。此外，專案住客還可加價自選「美食巡禮行程」三大台南主題路線，暢玩老台南人私藏的美食發源地水仙宮/永樂市場、孔廟等景點。另外，花蓮的瑞穗天合國際觀光酒店也搶攻秋季旅宿商機，推出限時優惠，於秋季指定日期雙人入住親子溜滑梯房，不論平日或旺日雙人一泊二食每晚7999元起+10%，每房還有機會搭配交通部觀光署花東旅遊補助，再折抵1000元。限時優惠自2024年9月13日上午10點開跑，至9月17日截止，限時5天時間開放預訂2024年9月指定日，雙人入住親子溫馨家庭房或親子庭園家庭房一泊二食每晚7999元+10%，再贈送兩位5歲以下兒童免費。瑞穗天合國際觀光酒店有著豐富的水陸設施，被譽為全台最好玩度假飯店，館內提供的多元水陸設施滿足全客群的需求，金色水樂園室內戶外提供刺激的旋轉滑水道，無限樂園則有旋轉木馬、小火車等遊樂設施。而瑞穗天合國際觀光酒店全館客房內提供瑞穗特有溫泉「黃金湯」，泉質近似於日本有馬溫泉，金色水樂園戶外也提供露天風呂湯池，或是在休閒會館3樓也有三溫暖裸湯區。