30年最慘洪災！泰國北方清邁陷入汪洋　女嬰和男童被水沖走後失蹤

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颱風摩羯（Yagi）重創菲律賓、越南北部和中國海南地區，而泰國北方也受到颱風和季節性暴雨影響，陷入30年以來最慘的洪災，截至今（12）日泰國北方的清萊府（Chiangrai）和清邁府（Chiangmai）淹水災情慘重。根據《曼谷郵報（Bangkok Post）》，截至昨（11日）早上為止，清萊府（Chiangrai）和清邁府（Chiangmai）共有4人因為洪災死亡、4人受傷和5人行蹤不明，失蹤的人中包括一個5個月大的女嬰和一名4歲男童。清邁府則是美艾（Mae Ai）地區受災嚴重，而清萊的美賽（Mae Sai）地區受災最為嚴重，地勢較為低的地區積水深達2到3公尺，上百人受困當地，數百輛汽車泡在水中，不少人爬上屋頂等待救援，並祈求洪災消退。《泰國公視（Thai PBS）》報導指出，這是清萊和清邁近30年來最嚴重的洪災，清邁府尹尼拉（NiratPongsitthavorn）要求各區區長密切監控狀況，相關的救災人力24小時待命。