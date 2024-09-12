SEVENTEEN淨漢確定當兵！9月26日入伍　缺席世界巡演粉絲心碎了

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▲經紀公司喊話，希望粉絲不要跑到淨漢服兵役的地點應援。（圖／IG jeonghaniyoo_n）

韓國男團SEVENTEEN幾個月前剛宣布將在10月發行迷你12輯，更將展開世界巡演，目前除了韓國首場以外，美國和日本的巡演城市和日程也已經公開。而今（12）日，經紀公司宣布成員淨漢（JEONGHAN）將會在9月26日入伍，並確定不會參與世界巡迴演出，讓不少粉絲大喊心碎：「這一天還是來了。」事實上，經紀公司早在上個月就曾透露淨漢將在今年下半年入伍，成為團中當兵第1人，沒想到直到今天才曝光入伍日期。經紀公司指出，淨漢和JUN雖然已經錄製了不少節目與活動，但很遺憾沒辦法參與新專輯和新巡演的行程，不過淨漢會參加已經公告的粉絲簽售會和柏林Lollapalooza音樂節活動，JUN則是依照公司安排會有其他行程。而經紀公司今天也發布聲明，表示淨漢將在9月26日履行兵役，入伍當天不會有公開活動，並喊話粉絲不要跑到他服兵役地點應援，希望一切低調。你好。這是Pledis娛樂。我們想跟大家分享JEONGHAN即將於2024年9月26日入伍的消息。不過，他會出現在各種預先錄製的內容中。他入伍當天不會有任何正式活動，我們懇請您不要參觀他的服兵役地點。請透過Weverse發送對 JEONGHAN支援的衷心訊息。我們請求您繼續喜愛與支持JEONGHAN，並送上您最美好的祝福，也祝他平安健康歸來，在此期間，我們也將繼續致力於為JEONGHAN提供所有必要的支援。謝謝。