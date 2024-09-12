狂川粉指賀錦麗辯論戴耳機作弊　真相出來慘遭打臉

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選電視辯論昨日落幕，代表民主黨參選的副總統賀錦麗對於辯論表現相當滿意，會後發表演說更接受支持者歡呼。不過，共和黨對手川普的支持者沒有放過賀錦麗，在社群平台X上昨日圖湧出許多賀錦麗於辯論時戴耳環式耳機的貼文，掀起討論。川普與賀錦麗大辯論，過程中，川普數度被激怒咆哮，且諸如海地移民吃貓狗等發言屢屢遭事實查核糾正。結束後，紐約時報、華盛頓郵報不約而同使用「賀錦麗讓川普居於守勢」為標題，CNN則指「賀錦麗激怒了川普」。川普本人並不認自己落於下風，並強調這是史上最佳表現，激進川粉也幫忙助陣，在X上發出貼文和圖片指稱，賀錦麗在總統辯論當天配戴的珍珠耳環是無線耳機，並貼出Nova H1的耳機圖對比，耳機造型像珍珠耳環，川普支持者們強公開批評賀錦麗作弊。不過，這篇對比圖隨即就遭到打臉，美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS News）指出，Nova H1的耳機環繞耳垂，但賀錦麗的耳環是懸掛式，需要在耳垂上打洞才能戴上；報導也指出，賀錦麗配戴的耳環似乎是知名珠寶品牌Tiffany的HardWear系列南洋珍珠耳環，她在8月6日賓州的集會、還有今年夏天的白宮6月節音樂會，都曾配戴過這款式的耳環。報導也提到，這已不是川普陣營或川粉第一次指控對手戴耳機，在2016與希拉蕊辯論，以及2020與拜登辯論時，右派陰謀論者和川普競選團隊都曾做出相關指控，但皆被查核指出是謠言。