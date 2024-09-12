泰國人也愛諧音梗？河馬寶寶登上熱搜　咖啡廳研發迷因奶泡咖啡

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泰國侏儒河馬寶寶爆紅，還登上社群平台的熱搜，有泰國人解釋牠的名字「彈跳豬（Moo Deng）」有雙重涵義，除了字面上「彈跳的豬」，這名字也跟一道泰國小吃同名，因此是一個諧音梗。根據泰國媒體《民族報》，位於春武里府的綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）出生了一隻活潑又俏皮的侏儒河馬，牠表情多變又個性傲嬌，除了會反擊動物保育員，還會開玩笑地咬保育員的腿，非常可愛。由於這隻河馬寶寶在網路上爆紅，有咖啡廳還為牠推出「迷因臉」奶泡咖啡，看起來非常療癒又可愛。另外，飼育員經常在社群分享牠各種表情浮誇、自帶迷因感的貼文，以及影片關於突然「彈走」來強力拒絕試圖觸摸自己的飼育員，因此讓牠備受大眾喜愛。根據《芭達雅快訊（Pattaya Mail）》的報道，「彈跳豬」是在今年7月25日首次在春武里府考的芭堤雅綠山國家動物園（Khao Kheow Open Zoo）亮相。牠因為被飼育員突然噴水幫牠洗澡，而露出驚慌失措的「迷因表情」而聞名，目前與爸媽定居於芭達雅的動物園中。