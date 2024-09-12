蔡正元「陪睡說」涉性騷！邱毅逆風挺：他老婆是有名大美女

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民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭法官裁定羈押，對此國民黨前立委蔡正元在《中天》YouTube節目《盧秀芳中天辣晚報》中，質疑記者馬郁雯能夠獲取相關資料，其中是否有金流關係或陪睡，此言論引發熱議，事後馬郁雯將提告捍衛清譽。對此前立委邱毅今（12）日表示，蔡正元的懷疑也是一般人的懷疑，何況坊間早有傳言，過去也有前例，女記者要告妨害名譽就好，何必硬扯性騷擾？更稱蔡的太太是有名大美女，「一般的庸脂俗粉，他怎麼看得上眼？」對於蔡正元質疑記者「陪睡換獨家」，馬郁雯昨日聲明將提告蔡正元、主持人盧秀芳與該節目製作人。對此邱毅表示，馬郁雯要控告蔡正元性騷擾，這一行為令人莫名其妙，恐怕有弄成誣告罪，反自招其禍，自取其辱。邱毅說，事件的由來是該記者爆了一大料，說柯文哲被查扣的USB𥚃有「小沈1500沈慶京」，並斬釘截鐵說，這是代表柯文哲收了沈慶京1500萬元，還強調消息來源是檢方，她百分之兩百信賴給消息的檢方人士，因為這條線已經經營了7年，極其可靠。而事後蔡正元自然在政論節目上評論此事，尤其最近北檢違反偵查不公開，洩漏偵查中消息給特定媒體和記者的惡行，已引起社會強烈撻伐。北檢雖分案調查自清，仍無法平息眾怒，但該記者跳出來承認檢方洩密，又說經營了檢方人員7年，她200%信賴這個消息。邱毅認為，蔡正元的懷疑是有道理的，檢方對偵查中查扣的証據洩密，洩密罪是很重的，不但檢察官的職位不保，退休金沒了，還得坐牢，要負刑事責任。檢方人員膽敢洩密給記者，還被記者經營了7年，大棘棘公諸於世，這篤定有很密切的合作關係，否則檢方人員何必冒此風險，於是蔡正元在評論中，就冒出了坊間盛傳的「陪睡說」。邱毅說，蔡正元的懷疑也是一般人的懷疑，何況坊間早有傳言，過去也有前例，但這件事跟性騷擾有何關係？記者要告蔡正元，就告妨害名譽誹謗罪得了，何必硬扯上性騷擾，難道又是為了「做新聞」？最後邱毅更說，蔡正元的太太是有名的大美女，一般的庸脂俗粉，怎麼看得上眼，認為記者這種胡告亂告，不僅自取其辱，還可能惹上誣告罪，連累了那位被經營了7年，卻因洩密而得丟宮坐牢的檢方人員。