暗黑森林萌萌大眼在發亮！石虎奔走八卦山覓食　貓頭鷹忙著養寶寶

八卦山是南投與彰化的天然縣界，近年來林業保育署南投分署彰化二水生態教育館轉型為野生動物保育基地，今年在二水山區進行監測調查，不只有穿山甲、鳳頭蒼鷹等日行性保育類動物出沒，夜間更是熱鬧，草鴞、領角鴞、大赤鼯鼠等多種保育類野生動物忙著生兒育女，連石虎都來了！
二水生態教育館週遭早年為「二水彌猴自然保護區」，由於吸引大量觀光客到此餵食獼猴，對生態造成嚴重衝擊，18年前重新規劃為生態教育館，之後轉型為野生動物保育基地，專注生態監測及落實保育行動、保育教學推廣，場域不再對外開放，讓山林休養生息，逐漸恢復原本的生物多樣性。
今年林業保育署南投分署、台中市野生動物保育學會合作提供弱勢團體參與的機會，協助南投德安啟智教養院生學習進行紅外線自動照相機監測調查，並帶領二水保育志工隊環境整理和監測，已經發現穿山甲、鳳頭蒼鷹、草鴞、領角鴞、大赤鼯鼠等多種保育類野生動物，更在近期拍攝到石虎在二水地區山林現蹤，令人驚喜。
林業署南投分署長李政賢表示，這次的發現顯示八卦山是適合石虎的棲地，為了讓瀕危物種能安全生存，南投分署將致力棲地維持和改善，讓八卦山的族群繁衍和永續，附近農民也可加入「友善石虎農作」及「友善石虎農作─安全用藥」2種友善石虎農作標章，遵守「友善石虎」允諾，營造適合的棲地環境，使石虎有更好的食物來源與適合的棲地環境得以生存、繁衍後代。有意者可致電生物多樣性研究所-石虎研究團隊049-2761331，或至「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專傳送訊息。
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今年林業保育署南投分署、台中市野生動物保育學會合作提供弱勢團體參與的機會，協助南投德安啟智教養院生學習進行紅外線自動照相機監測調查，並帶領二水保育志工隊環境整理和監測，已經發現穿山甲、鳳頭蒼鷹、草鴞、領角鴞、大赤鼯鼠等多種保育類野生動物，更在近期拍攝到石虎在二水地區山林現蹤，令人驚喜。
林業署南投分署長李政賢表示，這次的發現顯示八卦山是適合石虎的棲地，為了讓瀕危物種能安全生存，南投分署將致力棲地維持和改善，讓八卦山的族群繁衍和永續，附近農民也可加入「友善石虎農作」及「友善石虎農作─安全用藥」2種友善石虎農作標章，遵守「友善石虎」允諾，營造適合的棲地環境，使石虎有更好的食物來源與適合的棲地環境得以生存、繁衍後代。有意者可致電生物多樣性研究所-石虎研究團隊049-2761331，或至「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專傳送訊息。