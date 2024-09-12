清華大學攜手新竹馬偕醫院　硼中子捕獲技術將成治療肝癌患者福音

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▲清華大學攜手新竹馬偕醫院以硼中子捕獲技術治療肝癌，校長高為元（右）與新竹馬偕醫院院長翁順隆簽署合作備忘錄。（圖／清華大學提供）

▲清華大學校長高為元期盼，學校合作新竹馬偕醫院可以降低台灣肝癌病患死亡率。（圖／清華大學提供）

▲清華大學原科中心硼中子捕獲團隊合作新竹馬偕醫院團隊，展開全球首例硼中子捕獲（BNCT）治療肝癌病患的人體臨床試驗。（圖／清華大學提供）

清華大學今（12）日攜手新竹馬偕醫院簽署合作備忘錄，宣布即將展開全球首例人體試驗，要以硼中子捕獲治療（Boron Neutron Capture Therapy, BNCT）技術醫治肝癌病患，幫助彌漫性肝腫瘤、多發性肝癌復發病患帶來一線曙光。清華大學原子科學技術發展中心主任許榮鈞指出，硼中子捕獲正是一種標靶放射治療，要先注射含有硼藥物作為標靶，等待藥物累積在腫瘤組織後以中子束照射，硼的原子核即被誘發分裂，產生具有高殺傷力的α粒子跟鋰核，自爆並且消滅癌細胞，周圍的正常細胞不會受到損傷。清華大學表示，研究用原子反應爐轉為醫療用途後已完成5百多例的腦瘤、頭頸癌患者療程，包括來自美國、俄羅斯、澳洲、西班牙、義大利、瑞士、日本、巴西、新加坡、香港、中國大陸、南韓的海外病患，其中更有許多罹患的是被認為不治之症的惡性腦瘤。另外，譽為「BNCT之母」的清華大學原科中心教授周鳳英，率領團隊更進一步研發出能被肝腫瘤高度吸收的含硼藥物，即將合作新竹馬偕醫院副院長陳重助、放射腫瘤科醫師陳文科，應用這項跨時代的精準治療方式首度在素有「國病」之稱的肝癌患者身上。清華大學校長高為元表示，若將硼中子捕獲治療應用在肝癌患者身上，就是突破性的一大步，台灣每年肝癌死亡的病患約有8千人。他也希望，這項治療技術能將這個數字逐年降低，也為原本失去希望的肝癌病患帶來一線曙光。新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆表示，肝癌容易復發的原因在於肝臟的機能已經不好，即便切掉腫瘤，慢性B型肝炎、C型肝炎、酒精性肝炎等危險因子無法去除，因此復發肝癌的機率很高。翁順隆指出，目前肝癌的治療方式，主要透過開刀手術、化學治療、放射治療、標靶治療、免疫療法，不過治療效果仍有技術方面的限制，期盼透過合作清華大學，透過醫學臨床經驗結合硼中子捕獲技術，利用硼酸的腫瘤標定結合中子放射治療，幫助肝癌患者帶來治癒希望。周鳳英表示，要將BNCT應用在治療肝癌，困難的是要研發能被肝癌細胞搶著吸收、正常細胞卻很少吸收的含硼藥物。她的團隊所研發的含硼藥物硼思帝(Boroncide）已有通過小型動物、大型動物實驗，若以學術臨床試驗方式爭取衛福部申請應用在復發的肝癌病患身上，最快3個月內就能獲得許可。肝癌名列台灣十大癌症死因第二名，周鳳英表示，肝臟由於神經較少，而被稱為「沉默的器官」，肝癌患者診斷罹病往往已是末期，尤其彌漫性的肝癌，手術打開器官就會發現癌細胞如同滿天星布滿肝臟，難以手術切除，硼中子捕獲採取的是標靶式治療，利用藥物追蹤癌細胞，可以精準消滅腫瘤，而不傷害周圍健康細胞，就很適合對付多發性或彌漫性的肝腫瘤與增生血管組織。陳文科表示，對於肝癌病患，傳統的治療方式包括開刀、栓塞治療效果不是很好，容易復發或轉移，尤其彌漫性肝癌就連放射性治療都難以根除，如今針對肝癌治療的硼藥正式問世，可以採取硼中子捕獲治療，就能提供病患更好的選擇。陳文科透露，收治的肝癌病患當中就有一名面臨癌細胞復發的中年女病患，已是肝癌指數高達7000的危急情況，現行療法都已束手無策，她在聽說BNCT後便重燃希望，非常期待接受這項新式療法。周鳳英說明，清華大學、新竹馬偕醫院可以說是「門當戶對」，不僅都有一致的救治病苦理念，而且相互合作治療技術的研究，也是隔著一條馬路的對門鄰居，幫助病患減少來往治療的舟車勞頓之苦。