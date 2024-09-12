柯文哲被爆「1500沈慶京」　陳鳳馨揭放話2目的：是極糟糕的文化

民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭羈押禁見，有媒體獨家揭露檢廉第一次搜索柯文哲住家時扣走關鍵USB，裡面有神秘帳冊記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，偵辦進度不斷被爆出。對此，資深媒體人陳鳳馨指出，現在檢調放話的目的有二，一是為了帶風向，二是為了引蛇出洞，但她認為檢調現在放話的文化，是極糟糕的文化。
陳鳳馨今（12）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，其實並非只有柯文哲京華城案有這樣的現象，而是台灣在大的司法案件的共同現象，第一個目的就是為了要帶風向，因為對檢察官來說，社會對於起訴書贊成或不贊成，壓力是很大的，所以要如何在過程當中，讓風向站在得利這一方，像這樣的大型司法案件，案例非常多，不管是從前總統陳水扁當時被發現瑞士有2000多萬的美元帳戶事件開始，一直到後續很多司法案件，都有類似情況。
陳鳳馨指出，柯文哲京華城案不只是台灣矚目，其實是深受國際矚目，她和一位日本教授見面談論到此事，對方說日本政壇也非常關心這件事，理由是目前為止都沒有真正查到金流，「當你要羈押一個人，實際上沒有查到金流時，他會覺得你的行為和你查到的證據顯不相當」，該教授說這在日本政壇是絕對不會發生的，而AIT關心也是和這個原因有相當大的關係。
陳鳳馨表示，以證據來說，誰的帳戶金流進了什麼錢，這就是扎扎實實的證據，可到目前為止是沒有直接證據的；所有現在放出來的消息都是間接證據，這都不等於直接證據，若用間接證據來定罪一個人，過去冤案處處，為什麼直接證據重要就在此。
陳鳳馨續指，現在透露出來的消息除非是媒體編故事，否則不是從檢調出來，難道是做夢夢到的嗎？如果檢調透露一兩句，比如查到什麼階段、碰到什麼瓶頸，這些是可以的，但具體到錢的數目、什麼樣的行為等細節描述，其實這些都是放話。
陳鳳馨指出，至於放話的第二個目的，就是要影響周邊的人，看他們會不會採取一些異常行為，是在引蛇出洞。陳鳳馨認為，北檢現在放話的文化，是極糟糕的文化，是所有的刑事案件，都會遇到的糟糕的文化。
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陳鳳馨指出，柯文哲京華城案不只是台灣矚目，其實是深受國際矚目，她和一位日本教授見面談論到此事，對方說日本政壇也非常關心這件事，理由是目前為止都沒有真正查到金流，「當你要羈押一個人，實際上沒有查到金流時，他會覺得你的行為和你查到的證據顯不相當」，該教授說這在日本政壇是絕對不會發生的，而AIT關心也是和這個原因有相當大的關係。
陳鳳馨表示，以證據來說，誰的帳戶金流進了什麼錢，這就是扎扎實實的證據，可到目前為止是沒有直接證據的；所有現在放出來的消息都是間接證據，這都不等於直接證據，若用間接證據來定罪一個人，過去冤案處處，為什麼直接證據重要就在此。
陳鳳馨續指，現在透露出來的消息除非是媒體編故事，否則不是從檢調出來，難道是做夢夢到的嗎？如果檢調透露一兩句，比如查到什麼階段、碰到什麼瓶頸，這些是可以的，但具體到錢的數目、什麼樣的行為等細節描述，其實這些都是放話。
陳鳳馨指出，至於放話的第二個目的，就是要影響周邊的人，看他們會不會採取一些異常行為，是在引蛇出洞。陳鳳馨認為，北檢現在放話的文化，是極糟糕的文化，是所有的刑事案件，都會遇到的糟糕的文化。
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