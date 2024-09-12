每年把遺體挖出來聚會？印尼少數民族「趕屍習俗」　還跟腐屍自拍

印尼少數民族每年都會把親友的腐屍挖出來聚會、遊行和一起吃飯，甚至青少年也會跟祖先的屍體自拍，特殊的傳統引發網友關注，有專家指出原因是他們堅信「死亡即新生」，並不是需要避諱的事情。
在印尼南蘇拉威西群島中部有一個少數民族「托拉查族」（Toraja），他們有一個特殊的習俗稱為「MaiNene」，意為照顧祖先或是清理遺體，每年8月便會將先人的遺體從墳墓中挖出，清洗乾淨後穿上新衣服，並且會帶著腐屍遊行。
在這期間村民們會與祖先的屍體合影，而之所以會有這樣的「趕屍」習俗，是因為他們相信，人死後一定要回家見親友，才能夠投胎轉世，而且他們也不認為死亡是人生的結束，只是前往下一個人生的過程，與古埃及的投胎轉世理論頗類似。
臉書粉絲專頁「馬卡人妻血淚廚房歷險記」指出，此民族對待死亡的態度十分樂觀，喪禮會辦得跟婚禮一樣歡樂，然後會把死者葬在洞穴裡，或是專門給逝去的孩童舉辦的樹葬，會將小孩裝在棺材裡並掛在樹上，或是埋在洞穴內並在上面放一個同樣尺寸的娃娃，讓路人可以跟死去的孩童們打招呼。
對於「趕屍習俗」，托拉查族人習以為常，並且大家都不懼怕死亡，與死去親友同桌吃飯也會感到十分溫馨，雖然外界或許會覺得驚悚，但每個文化都有不同之處，應給予尊重和包容。
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在這期間村民們會與祖先的屍體合影，而之所以會有這樣的「趕屍」習俗，是因為他們相信，人死後一定要回家見親友，才能夠投胎轉世，而且他們也不認為死亡是人生的結束，只是前往下一個人生的過程，與古埃及的投胎轉世理論頗類似。
臉書粉絲專頁「馬卡人妻血淚廚房歷險記」指出，此民族對待死亡的態度十分樂觀，喪禮會辦得跟婚禮一樣歡樂，然後會把死者葬在洞穴裡，或是專門給逝去的孩童舉辦的樹葬，會將小孩裝在棺材裡並掛在樹上，或是埋在洞穴內並在上面放一個同樣尺寸的娃娃，讓路人可以跟死去的孩童們打招呼。
對於「趕屍習俗」，托拉查族人習以為常，並且大家都不懼怕死亡，與死去親友同桌吃飯也會感到十分溫馨，雖然外界或許會覺得驚悚，但每個文化都有不同之處，應給予尊重和包容。