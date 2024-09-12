CBL／臺大男籃今主場迎戰一級強權臺藝大　號召學霸校友進場應援

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▲PLG人氣球隊富邦勇士也將力挺臺大男籃。（圖／資料照，富邦勇士提供）

第二屆CBL大學籃球主客場邀請賽在今(12)日晚間7點於國立臺灣大學綜合體育館三樓舉辦臺大男籃主場的第一場賽事。臺大男籃第一場主場賽事（9/12）特別準備豐富的活動贈品，包括臺大男籃周邊商品運動巾及形象T-shirt，讓現場觀眾能夠感受到滿滿的球隊熱情。中場休息時將由臺大熱舞社帶來精彩的表演，為現場觀眾增添更多視覺與聽覺的享受。此外，現場設有抽獎活動，只要填寫完活動問卷，即有機會獲得棒壘球電子優惠券；當天入場追蹤臺大男籃IG的觀眾，還有機會獲得限量臺大男籃鑰匙圈。同時主辦單位也提供可調式啞鈴 (3組)、搖搖杯 (10個)、跳繩 (10條)、按摩球 (10個) ，以及大魯閣提供價值135元的電子體驗卷給抽獎觀眾。而國立臺灣大學男子籃球隊主場賽事由國立臺灣大學運動設施與健康管理碩士學位學程的老師和學生共同策劃與執行，將課堂所學之專業知識應用於實際活動中，為本場比賽注入無限創意與專業精神。臺大男籃三場主場賽事的順利舉辦，得益於大魯閣集團、富邦育樂、臺北富邦勇士、喬暘電子、旭榮集團、國立臺灣大學EMBA學生會、國立臺灣大學系統文化基金會、二次運球及飛活運動行銷等眾多贊助單位的全力支持。下一場9月20日的主場賽事，將邀請臺北富邦勇士及屏東麟洛國中籃球隊參與中場公益投籃賽，開場由臺大競技啦啦隊帶來精彩表演，當天賽事將由國立體育大學轉播團隊現場轉播，臺大男籃粉專、IG 以及臺大體育室官網