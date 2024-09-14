SHINee泰民今來台開唱！5件「天才事蹟」超圈粉　從14歲紅到現在

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰民（右）今年7月曾來台參加高雄音樂節，擔任壓軸表演嘉賓，演出充滿魅力。（圖／寬寬整合行銷提供）

▲泰民從2008年出道至2021年當兵前夕，每年持續都有作品推出。（圖／SHINee臉書）

韓國男團SHINee成員李泰民單飛後表現優異，海內外都收穫滿滿人氣，今年7月初，泰民更曾來台參加高雄啤酒節，作為壓軸嘉賓帶來精彩表演，讓台下粉絲瘋狂尖叫。今（14）日泰民也來到台灣，晚間將在林口體育館舉行《2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze]》世界巡迴演唱會，是泰民首度以個人solo身分來台開唱，充滿魅力的演出勢必會給粉絲留下最棒的回憶，《NOWnews今日新聞》也整理了關於泰民你不可不知道的5件事，帶大家一起深入了解這位唱跳俱佳的韓國偶像。1993年7月出生的李泰民，在2008年5月以14歲的年紀跟隨團體SHINee出道，成為當時韓國最年輕的偶像之一。出道曲〈Replay〉（姊姊妳太美了）初登場，年紀輕輕的泰民便展現出不凡的舞台魅力，立即吸引大批粉絲的關注。出道初期，泰民主要以團體老么的身分活動，其童稚卻不失專業的舞蹈表演成為焦點。許多音樂評論人指出，泰民的舞蹈天賦從小就被認定為SHINee的「核心資產」，無論當時的他年齡多小，專業精神與舞台表現力始終令人讚嘆。作為SHINee的主力舞者，李泰民國小就憑藉出色的舞蹈實力加入SM娛樂，各種舞風他都駕輕就熟，被粉絲封為「舞蹈機器」。泰民的舞蹈風格充滿力量且精準，每次舞台表演總能給人留下深刻印象。無論是SHINee的經典舞曲〈Lucifer〉還是泰民的個人作品例如〈MOVE〉，他的舞蹈都展現了其驚人的控制力與創造性。泰民在舞台上獨特的表演風格也影響了許多後輩，許多舞者都將他視為K-pop界的舞蹈標竿，泰民也曾在KBS選秀節目《The Unit》擔任舞蹈導師，當時的他也不過才24歲。泰民是SHINee中第一個以SOLO歌手身份推出個人專輯的成員。2014年，他以專輯《Ace》成功轉型，專輯主打曲〈Danger〉讓他迅速在個人音樂事業上站穩腳跟。泰民的SOLO風格以鮮明的個性、節奏感強烈的舞蹈音樂為主，並融合了流行、電子等元素，展現了與SHINee團體音樂風格截然不同的個人魅力。這次個人轉型不僅為他贏得了更多粉絲的支持，也奠定了他在韓國音樂圈的多元發展道路。自2008年出道以來，泰民直至2021年當兵前，每年都有新專輯或音樂作品推出，不論是個人還是團體活動，這樣的持續產出對年輕藝人來說實屬不易。從SHINee的團體活動到個人SOLO發展，再到他參與的SuperM組合，泰民一直保持著穩定的創作與表演節奏。傑出的表現和工作強度，不僅反映出他對音樂的熱愛與執著，也證明了他在娛樂圈中的強大實力，即便曾因當兵消失演藝圈1年11個月的時間，他的熱度也絲毫不減。泰民五官精緻、氣質柔和，經常被網路票選為「比女偶像還漂亮的男偶像」，更被封為比花還要美的Idol，多次在這種類型的比賽中獲得第一名。他的獨特外貌不僅為他贏得了海量粉絲，還讓他成為時尚界的寵兒，頻繁登上各大雜誌封面。泰民陰柔的氣質搭配精壯的身材，形成充滿反差感的魅力，使他在時尚界也具有影響力，不論是柔美風還是中性風格，都能被他完美詮釋。他的美感不僅僅是外表上的優勢，也成為其音樂表演中的重要元素，讓他的舞台更加具有視覺衝擊力。身為全能型的偶像，泰民來台的首場演唱會勢必也將掀起風暴。演出日期：2024年9月14日（六）19：00演出地點：林口體育館（國立體育大學綜合體育館）