三星晶片有望成台積電後備案？黃仁勳「一句話」先讓韓媒高潮

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳9月11日出席高盛在舊金山舉辦的「2024 Communacopia」技術會議，過程中，黃仁勳談到AI晶片生產相關議題，他表示，台積電是遠遠領先同業的佼佼者，輝達相當依賴台積電生產的晶片，若轉單可能導致品質下降；他也表示，若有需要，可能還是可以考慮其他選擇，此話一出，讓韓國媒體先高潮，解讀為三星將迎來合作機會。黃仁勳11日出席高盛在舊金山舉辦的「2024 Communacopia and Technology Conference」活動，他表示，新一代人工智慧（AI）晶片Blackwell需求強勁，公司將晶片生產外包給台積電，供應商盡最大努力迎頭趕上生產，也取得進展。黃仁勳提到，輝達非常仰賴台積電生產的這些晶片，是因為台積電晶片製造領域的技術遙遙領先同業，並讚揚台積電的靈活性和回應需求的能力。儘管輝達也曾想把訂單轉給其他供應商，但可能會導致產品品質下降。不過，黃仁勳也表示，選擇台積電是因為他們出色，但若有需要，還是可以考慮其他廠商。儘管黃仁勳並未明確提及哪家公司，此話一出，讓韓媒雀躍不已，韓聯社強調，目前有能力生產輝達最新AI晶片的公司只有台積電和三星，韓聯社認為，黃仁勳的發言可解讀為他有意將AI晶片製造委託給三星電子。