桃園最強景點變了！大溪老街、虎頭山都敗陣　半年狂吸501萬人次

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▲老街溪整治成功，已經成為在地人必去的散步聖地。（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

▲「老街溪河川教育中心」是全台灣第一座以河川為主題的環境教育場館。（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

▲舊式眷村磚瓦建築、彩色時光隧道滑梯等網美打卡背景。（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

▲「老街溪河川教育中心」旁的超酷彩色溜滑梯超適合拍照。（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

▲桃園大溪老街巴洛克建築風搭配商家的形式，不僅超美，當地多種名產美食，更讓不少遊客讚不絕口。（圖/桃園觀光旅遊網）

桃園最強景點換人當了！說到桃園市，很多人第一時間都會想到國門桃園國際機場，常被民眾當作是出國的驛站，很少特地造訪。不過其實桃園市內也有很多值得到訪的景點，例如大溪老街、龍潭大池、虎頭山公園等。不過，根據觀光署日前公布2024上半年的統計，桃園市目前最強景點已非大溪老街，而是由今年才剛列入統計的「中壢老街溪步道」奪冠，僅半年就湧入501萬人次到訪。據觀光署日前公布2024上半年景點觀光人潮統計數據顯示，桃園市目前最強景點封號由「中壢老街溪步道」奪下，光是上半年就有501萬人次到訪；第二名則是去年冠軍「大溪老城區」，在6個月間吸引341萬遊客前往；第三名至第五名分別是「虎頭山風景區（194萬人次）」、「龍潭觀光大池（185萬人次）」、「慈湖（163萬人次）」。事實上，「中壢老街溪步道」在去年還沒被列入觀光署統計，而今年首度加入就直接空降為冠軍，直接壓過了去年冠軍大溪老街的勢頭，相當驚人，但整體榜單對比去年總榜，只是第一名變成老街溪步道，其他景點表現依舊穩定，沒有太大的變動。事實上，老街溪流經桃園市內龍潭區、平鎮區、中壢區與大園區等四個行政區，全長36.7公里，早期因為當地工業發展，以及平鎮、中壢等區域人口密集，大量汙水被排入其中，水質惡化嚴重，常常傳出陣陣惡臭，讓民眾避之唯恐不及。從2008年開始，桃園市政府開始關注老街溪的汙染問題，並開始進行整治，讓老街溪擺脫，後來也開始興建老街溪河濱步道及老街溪河川教育中心，讓老街溪重獲新生，全長10.5公里的老街溪河濱步道，變成在地人散步、運動、騎自行車的好去處，不時能見白鷺鷥、翠鳥等蹤影，外地遊客若想前往變美的老街溪河濱朝聖的話，也能搭乘桃園機場捷運線輕鬆抵達，也因此在半年之內累積501萬人次到訪，交通上的優勢也讓老街溪步道超越了大溪老街。除了老街溪河濱步道之外，位於中壢區中原路58號的「老街溪河川教育中心」，是全台灣第一座以河川為主題的環境教育場館，館內不定期舉辦的環教電影院、河畔市集、食農講堂、手作課程、健走淨溪等活動，戶外還有許多舊式眷村磚瓦建築、彩色時光隧道滑梯等網美打卡背景能拍。📍地址：桃園市中壢區中原路58號📍營業時間：每週二至禮拜日上午09:30-傍晚07:00📍門票資訊：免費📍大眾運輸交通：捷運老街溪站(A22)出戰，建議租用YouBike公共自行車，同上述步行路線騎行約5分鐘可達。但若是特地要到桃園觀光一日遊的話，身為桃園人的筆者認為，最強景點依舊是大溪老街無誤，2024年前6個月間吸引341萬遊客前往，老街的建築也是保持良好的日治大正時代流行巴洛克建築風格，還能品嘗當地名產大溪豆干、豆花等美味。且大溪老街逛完後，還可以繼續其他附近景點，如榜單上的慈湖也在大溪，若時間允許還能繼續往石門水庫、龍潭大池等景點，在一天之內暢玩桃園最強榜單前幾名，也是相當適合遊客嘗試的旅遊路線。