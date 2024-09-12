周杰倫、張惠妹都確定唱大巨蛋了　五月天接第三棒？公司曾這樣說

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▲五月天跨年演唱會地點確定，將在桃園棒球場開唱。（圖／相信音樂提供）

▲▼張惠妹（上圖）、周杰倫12月都將在台北大巨蛋舉辦個人演唱會。（圖／聲動娛樂提供、周杰倫臉書）

天王周杰倫（周董）確定成為首位登上台北大巨蛋舉辦個人演唱會的歌手，時間訂在12月上旬，今（12）日天后張惠妹（阿妹）宣布接力唱進大巨蛋，且時間直接公布在12月底，將開5個場次，對於外界關注搖滾天團五月天何時接棒開唱，相信音樂日前向《NOWnews今日新聞》表示：「一切請依官方公布為主，謝謝。」中信兄弟9月21、22日將在台北大巨蛋辦主場賽，屆時也會幫當家球星周思齊舉行引退儀式，據傳，五月天當天會現身為周思齊獻唱，時間安排在賽後，中信兄弟昨天更釋出紀念周思齊華麗下場的影片，背景音樂選用五月天的代表作〈頑固〉，讓傳言甚囂塵上，對此，中信兄弟球團表示：「目前不便多作回應，有進一步的好消息會再正式公告給大家。」對於五月天是否登上台北大巨蛋歡送周思齊，以及何時於該場地舉辦專場演唱會，先前詢問所屬的相信音樂，對方回應：「一切請依官方公布為主，謝謝。」被奉為「妹神」、「演唱會女王」的張惠妹，今天中午宣布「2024 aMEI 張惠妹 ASMR max 演唱會」將移師台北大巨蛋，開唱時間為12月21、22、28、29、31日，將唱5場，還連接跨年夜，成為第一人，帶著這套跑了2年的巡演從世界各地回到家鄉，官方特別冠以「ASMR Maxxx」以茲紀念，將Ｍax字尾變為triple X，象徵是Max的極限最高級，足見對大巨蛋的重視。官方表示，「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」於今年升級為戶外體育場等級，節目、硬體、舞美皆大幅度進化，而新版的「2024 aMEI 張惠妹 ASMR max 演唱會」每場為4萬人起跳，阿妹上週甫於可容納8萬人的上海體育場一開兩場，皆座無虛席、一票難求，這也是在音樂世界勇於求新求變、不斷超越自我的超級天后張惠妹。至於最重要的演唱會門票開賣日期，官方說，近日待一切完善，將盛大公布相關售票訊息，敬請樂迷期待。