剛離開鋼鐵人！高景炎出任台鋼獵鷹球團發言人　喊話成大熱身賽見

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台鋼獵鷹今（12）日宣佈延攬前高雄鋼鐵人總經理高景炎出任球團發言人一職。高景炎過去曾任新竹攻城獅、高雄鋼鐵人總經理，具備卓越的領導才能和戰略眼光，相信他的專業經驗和對球隊發展的深刻理解，將成為台鋼獵鷹球團重要的資產。高景炎表示，「首先很感謝台鋼集團長官願意信任我，加入台鋼獵鷹後我希望能夠利用過去的經驗及知識，幫助球團在各方面取得更大的成功，同時很高興及興奮可以繼續為台灣職籃以及南部球隊盡一份心力。」提到新賽季，高景炎發言人也向鷹援軍們大力喊話，「10月12日、13日P. LEAGUE+熱身賽將於臺南國立成功大學中正堂點燃戰火，非常期待以全新的身份與球迷們相見！」高雄17直播鋼鐵人今日稍早剛宣布高景炎卸下總經理一職，高景炎總經理於2022-23賽季扮演制服組核心角色，球團曾喊出以「大南部計畫」，致力將南部籃球發揚壯大，高期間也親自深耕高雄籃球基層，辦校園巡迴活動或舉辦盃賽、拍攝「南孩回家吧」專屬南部籃球紀錄片、「林來瘋」林書豪降臨南部，打造場場爆滿的鋼鐵主場，共創高雄鋼鐵人與南部籃壇的榮耀。鋼鐵人感謝高景炎在隊期間的的奉獻，也祝福他未來能持續在籃球圈一展長才。並在聲明稿中寫道：「接下來高雄鋼鐵人將以全新陣容衝擊新賽季，也期許能持續秉持鋼鐵人越挫越勇的精神創造更好的成績。」