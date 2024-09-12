活絡股市交易！行政院拍板　當沖降稅延至2027年

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行政院會今（12）日通過《證券交易稅條例》第2條之2、第12條修正草案，將延長現股當日沖銷交易證券交易稅稅率1.5‰3年，至到2027年底，對此院長卓榮泰裁示指出，現股當沖交易證券交易稅降稅措施自2017年實施至今，股巿成交量增加、流動性提升，發揮活絡交易的造市功能。為維持交易動能及促進證券市場穩定發展，有必要延長當沖降稅措施。財政部說明，據金管會研析，當沖降稅措施自2017年4月28日實施以來成效符合預期目標，且該措施可降低投資人交易成本，維持證券市場流動性，並帶動整體資本市場活絡。為促進證券市場持續發展及降低證券市場不確定性，同意當沖降稅措施延長適用期限。財政部指出，但考量證券市場易受國際政治及經濟情勢變動影響，宜維持機動調整彈性，實施期限不宜過長，並與金管會協商後達成共識，當沖降稅措施賡續延長3年至2027年12月31日，以適時檢討實施效果，滾動調整；另刪除證券交易稅繳款書送達規定，回歸行政程序法相關規定辦理。財政部表示，該部將會同金管會積極與立法院朝野各黨團溝通上開修正法案，期於本年底前完成修法。而對於證券商業同業公會建議延長5年，為何本次僅延長3年？財政部次長李慶華說明，跟金管會討論後，認為過去延長的時間最長為3年，較恰當也可觀察國際政治或經濟情勢發展的適當時機，決議延長3年。