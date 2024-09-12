香港羽球公開賽／台灣雙塔2:1逆轉馬來西亞銀牌名將！闖進男雙8強

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超級500系列香港羽球公開賽今（12）日進行男雙16強戰，「台灣雙塔」王齊麟／邱相榤對決馬來西亞組合Nur Mohd Azriyn Ayub／陳蔚強，雙方激戰3局，他們以總局數2：1力退強敵，艱辛晉級到男雙8強。王齊麟／邱相榤上一場擊敗香港組合呂俊瑋／洪魁駿，合拍後連3戰都至少闖進16強，韓國公開賽更是打進了4強。在混雙方面，王齊麟和許尹鏸昨天在混雙32強不敵香港第一組合，謝影雪／鄧俊文，遭到淘汰。此役面對馬來西亞老將組合，陳蔚強是里約奧運男雙銀牌得主，2021年他選擇和老搭檔吳蔚昇拆夥，開始覓尋第二春，Azriyn是他近期的雙打夥伴，不過兩人的成績主要是低級別的比賽。今天台灣雙塔開賽後一度領先，但在首局中段被對手反超，結果首局反而以21：18被先下一城。次局技術暫停時，麟榤配以11：8領先，並在之後快速拉開比分，以21：13拿下。決勝局比賽進入到白熱化階段，兩組人馬始終在有限的差距中拉鋸，打到比賽尾聲仍以15：15難分軒輊，台灣雙塔在這之後頂住壓力，一波6：2的攻勢拿下比賽，晉級下一輪。稍早台北羽球公開賽冠軍、世界第10的楊博軒／李哲輝，面對印尼新組合Leo Rolly Carnando／Bagas Maulana，在激戰3局之後以18、21、21：14、20：22落敗，無緣晉級8強。