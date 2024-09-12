三星集團市值跳水！2個月蒸發130兆韓元　三星電子海外員工恐遭裁

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韓國三星集團（Samsung Group）近期市值跌破600兆韓元（約新台幣15.69兆元）大關，尤其在外資連續拋售下，三星電子股價連續7個交易日走低，除市值問題外，三星的全球裁員計畫也引發廣泛關注。外媒透露，三星電子計畫在部分部門裁減高達30%的海外員工。根據韓國證券交易所統計，截至週三（11日）收盤，三星集團旗下17家上市公司的總市值為593.874兆韓元（約新台幣15.52兆元），已經跌破此前市值600兆韓元大關。市值驟減：股價下滑與外資拋售壓力根據韓媒《Businesskorea》報導，去年底該集團市值約為657兆韓元，在今年7月三星電子（Samsung Electronics）強勁業績推動下，公司整體市值更一度超過720兆韓元；然而，隨著外資持續拋售，三星電子股價開始連續下滑，短短一週內外資淨拋售金額就達3.6兆韓元，三星電子股價一度創下近一年來新低，跌至64200韓元。韓國證券交易所統計，除了三星SDI（Samsung SDI）以外，三星集團旗下17家公司中的16家在週三收盤下跌，其中三星電子股價下跌主要原因在於個人電腦、行動裝置的半導體記憶體需求疲軟，多家券商已經調降其目標價。全球裁員計畫：三星將減少30%海外行政部門人員與此同時，《路透社》也引述消息人士說法，報導稱三星電子計畫在部分部門裁汰高達30%海外員工。主要影響到的是銷售與行銷部門，預計這些部門將減少15%的員工，行政部門裁員比例則可能高達30%。報導提到，這個裁員計劃可能將在今年年底前實施，並涵蓋美國、歐洲、亞洲和非洲等地的工作崗位，儘管未能透露具體受影響的地區與裁員細節，但三星已發布聲明，強調這些人力調整屬於例行公事，目的是提升營運效率，並指出變動不會影響生產部門的員工。