颱風路徑圖一堆人看錯！眾見「正確用法」懂了：難怪覺得預報不準

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▲颱風路徑潛勢圖的代表颱風未來路徑的不確定性，並非颱風暴風圈大小。（圖／中央氣象署）

▲颱風路徑圖可以看出颱風所處的環境、移動速度、過去路徑、未來可能路徑等。（示意圖，圖為2024貝碧佳颱風／中央氣象署）

颱風是台灣每年一定都要面對的天氣現象，面對衝擊巨大的風雨影響，從颱風生成後觀察「路徑圖」可說是全台灣人的必備技能，但仍有許多民眾對「颱風路徑圖」的解讀有所誤解。中央氣象署強調，，越後期的颱風路徑越難預測，因此紅圈會越來越大！氣象署表示，颱風路徑圖的全名為「颱風路徑潛勢圖」，「潛勢」代表的是「可能性」，路徑潛勢圖中會用紅色實線畫出一個範圍，，所以當颱風距離台灣較遠，後期紅圈範圍接觸到台灣時，不能解讀成「颱風暴風圈一定會接觸台灣。」氣象署也整理，若要正確解讀氣象署的颱風路徑潛勢圖，只要掌握2點原則，氣象署說明一出，不少網友也紛紛回應「真的每次都誤會了」、「長知識了，難怪每次都覺得颱風預報不準，原來是自己笨」、「年經文，沒次有颱風都要說明一次。」：氣象署的路徑潛勢圖標示的是「70%的機率範圍 」，也就是颱風中心未來有70%的機率會經過範圍內的任何一點。白色點只代表潛勢範圍的中心，所以白色虛線不代表颱風未來一定會走的路徑，「不能將白色虛線接觸陸地的地點，當成為颱風必然登陸的地方。」氣象署提及，颱風生成後，未來的路徑只要離現在的時間越遠，預報的不確定性就越大，也因此，隨著預報的時間拉長，颱風潛勢範圍（紅圈）就會越大，因此可以從颱風路徑圖中大概略看出，「值得注意的是，通常移速較慢或明顯轉向的颱風，潛勢範圍（紅圈）也比較大，，這些情境都會讓預測的誤差比較大，更難明確掌握未來的動向。