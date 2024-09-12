WTT澳門冠軍賽／林昀儒3：0橫掃瑞典男團銀牌Kallberg　闖男單8強

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桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽男單16強戰，台灣男單一哥「沉默殺手」林昀儒在對決巴黎奧運拿下男團銀牌的瑞典好手Anton Kallberg，這一場比賽他在發接發上完全掌握主動權，總得分以33：18完全領先，最終以3：0橫掃對手，晉級到男單8強。目前男單8強籤表已出其3，包括：中國好手梁靖崑、瑞典奧運男單銀牌莫雷加德（Truls Moregardh）、以及我國林昀儒。林昀儒上一場擊敗世界排名24的丹麥選手Jonathan Groth晉級，這是他在巴黎奧運後的首場賽事，今年奧運他在男單、男團和混雙都有出賽，可惜全部止步8強，無緣獎牌。此役林昀儒對上Anton Kallberg，後者雖然世界排名和實力都不如他，但歐洲選手一向人來瘋、遇強則強，Kallberg在巴黎奧運也曾擊敗日本名將張本智和，幫助瑞典摘下奧運桌球男團銀牌，狀態出色時的表現不容小覷。林昀儒首局秋風掃落葉，先以11：4拿下；次局Kallberg中段開始快速失分，比數被瞬間被拉開，11：5再丟一局；第3局雙方戰成7：7平手，林昀儒之後率先拿到賽點，也順利以11：9取勝至於其他台灣男子球員的戰況方面，「桌球教父」莊智淵本站遞補獲得名額，但以2：3不敵中國選手徐瑛彬，無緣晉級男單16強。而高承睿則是擊敗世界排名22的南韓名將安宰賢，16強將對決中國好手林高遠。