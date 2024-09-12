新光醫院宣布10月起提早調薪　全年加薪幅度超過1成

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新光醫院今（12）日董事會通過，10月1日起再平均調薪4%，今年新光醫院發出近億元，累計調升全體員工薪資超過10%輪值，三班護理人員自去年11月全面加薪1680元至今年10月，3度調薪幅度近14%，新進輪值三班護理人員月薪從42000元調升為47870元，到職首月核發簽約獎金7萬元，此外加碼10%留任獎金，到職滿2年可領14.4萬留任獎金，亦配合已實施各項獎勵措施。今年衛福部「三班輪值夜班護理人員直接獎勵」等多元留任措施，推動總統賴清德「擴大醫療投資，打造健康台灣」的政策方向，改善現有護理人力短缺、供需失衡問題。新光醫院副院長洪子仁表示，醫院各職類人員流動率極高，為了打造更友善的執業環境，新光醫院提供醫事人員更合理的待遇，相信可以有助留才、吸引更多人投入醫療產業。洪子仁說明，新光醫院力挺政府加薪政策，今年發出近億元，累計調升全體員工薪資超過10%、輪值三班護理人員自去年11月至今年10月調薪幅度近14%，並實施「幸福企業育嬰補助方案」，符合育嬰補助條件審核通過即可領取每月1萬元，最高核發18個月共18萬元補助，迄今已有93位同仁申請。經統計，112年9月病床降載關床數91床，截至今年8月31日關床數已降低至44床，有望在今年10月底將降載關床數降低至20床以下，洪子仁呼籲政府，加強對醫療產業的投資、建立合理的健保點值，讓醫療機構有財務韌性，能落實相關政策，把醫護、民眾照顧到最好。新光醫院分享，新光醫院戮力打造幸福企業職場、推展ESG永續倡議行動，致力於健康促進、幸福職場、高齡友善、智慧醫療、國際醫療及氣候行動等，榮獲2023幸福企業「生技醫療類-金獎」及連續2年榮獲「台灣百大永續典範企業獎」及永續報告書最高榮譽「白金獎」，更是醫院類別中唯一獲得百大永續典範企業獎的醫院。