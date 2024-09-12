李多慧騎車熱到飆汗「濕2片」！她掀起小背心　清涼畫面粉絲暴動

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▲由於天氣炎熱，李多慧掀起上衣露出纖細小蠻腰，令粉絲大飽眼福。（圖／李多慧YouTube）

▲李多慧昨日上傳YT影片，分享在台灣騎車的生活外，也介紹了該型號機車。（圖／李多慧YouTube）





▲李多慧騎機車下班被粉絲巧遇，等紅燈不忘聊天互動相當親民。（圖／讀者提供）

韓籍啦啦隊女神李多慧以精湛舞藝與高親和力笑容，擄獲許多台灣粉絲的心。前陣子返韓考取機車駕照的她，不只接了代言，更是經常在台北街頭騎車。昨（11）日李多慧上傳1段在台灣騎機車的影片，由於天氣太過炎熱，讓她汗如雨下，把溼透的背心向上撩起，大方露出性感身材，影片曝光後瞬間引發粉絲暴動。李多慧昨日在個人YouTube頻道中上傳1則影片，內容主要是介紹自己代言的機車品牌，畫面中李多慧穿著淺色防曬外套，頭上戴著可愛的粉色安全帽，騎著摩托車從租屋處出發至河濱公園附近的空地。李多慧抵達空地後，立即脫下防曬外套，她內裡穿著緊身無袖小背心，傲人的上圍與零贅肉小蠻腰一覽無遺，令粉絲大飽眼福。由於天氣太炎熱，李多慧汗如雨下，小背心也早已濕成一片，她不斷指著衣服表示：「我這裡流汗了！」影片曝光後，立刻吸引大批粉絲熱議：「看多慧騎車好可愛又帥氣」、「真的很認真在變成台灣人，超讚」、「多慧騎車要注意安全，希望哪天騎在路上也能巧遇多慧！」事實上李多慧定居台灣後，就一直夢想著可以和台灣人一樣騎機車，因此在上個月初，她特別回到韓國完成機車駕照考試，並展開一系列的騎車練習。日前有粉絲巧遇開心騎機車下班的李多慧，等紅燈之際她也親切與粉絲閒話家常，完全沒有偶像包袱。