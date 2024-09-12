柯志恩民調贏綠營5戰將　陳鳳馨揭關鍵：反映出柯文哲現象

據《TVBS》公布最新「2026高雄市長可能人選民調」顯示，目前民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，或是前勞動部長許銘春，不論派出參戰，支持度都輸國民黨立委柯志恩。對此，資深媒體人陳鳳馨認為這份民調反映出的其實是柯文哲現象，柯志恩一直是站在認為司法對柯文哲不利的這一方，有些人的反彈情緒就反映到民調上，這對民進黨是個警訊。
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陳鳳馨指出，高雄的屏東同鄉會勢力很大，而柯志恩身為屏東老縣長柯文福的女兒，還是有那麼一點地緣上的情況；話鋒一轉，陳鳳馨表示，她認為這份民調反映出的其實是柯文哲現象，在這段辦案的過程中，當然有些人對柯文哲是失望的，可在司法上對柯文哲所做的事，也有很多人反彈，而柯志恩一直是站在認為司法對柯文哲不利的這一方，反彈的情緒就反映到上面，柯志恩因此吸納到一部分白營的選票，否則以國民黨在高雄的盤，光是支持度40%就讓她意外，這對民進黨來說要警惕的是，這恐怕是辦柯文哲案子當中其中的一個反彈，不能小看。
該調查是TVBS民意調查中心於113年9月2至9月10日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1274位20歲以上高雄市民，其中拒訪為334位，拒訪率為26.2%，最後成功訪問有效樣本940位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。