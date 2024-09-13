iPhone 16預購來了！0利率分期10張卡整理　內行刷這張回饋賺爆

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▲蘋果官方提供了六家銀行信用卡0利率分期購買iPhone，最高可以分到12期！（圖/Apple官網）

▲除了蘋果官方合作的6間銀行信用卡可以零利率分期外，包括元大銀行、兆豐銀行、渣打銀行一共有4張卡開放可以分期買iPhone 16。（圖／美聯社／達志影像）

▲蘋果iPhone 16全系列新機今晚8點開放預購，不少人都首推玉山Unicard卡，最方便回饋又高。（圖/Apple官網）

iPhone 16全系列新機今（13）日晚間8點將正式在官網上開始預購，民眾最快在9月20日可以拿到新的手機，不少人這種金額較大的3C產品想要分期，也有人想要一次付清直接賺回饋，《NOWnews》特別整理10張購買iPhone 16可以0利率分期付款的信用卡，另外也包括幾張回饋較高的信用卡給民眾參考，快找找自己有沒有這些信用卡，今晚準備開搶！在Apple官網預購以及直營店消費的話，，如果以「iPhone 16 128GB」原始售價29900元來看，然而除了Apple官網合作的6間銀行之外，其他也有銀行針對消費滿額提供0利率分期的信用卡，最高同樣有12期0利率的方案，🟡LINE Bank渣打聯名卡：滿1000元可分3期零利率/每期繳9906元🟡兆豐e秒刷鈦金卡：滿3000元可分3期零利率/每期繳9906元🟡兆豐將來聯名卡：滿3000元可分11期零利率/每期繳2718元🟡元大銀行黑啤卡：12期零利率/每期繳2491元信用卡回饋制度有高有低，《NOWnews》特別精選五張拿來買iPhone 16回饋會破千元、接近千元的信用卡提供給民眾參考，趕快看看自己手上有沒有這些清單上的信用卡。以下都是以預估會最搶手的iPhone 16 Pro 128GB，原價36900元來來模擬刷卡後得到的回饋金哦！台新玫瑰Giving卡這張回饋雖然高，但是卡在尷尬的點，，因此如果你是今天平日就預購iPhone 16 Pro 128GB的話，加上有設定自動扣繳就只能回饋1%，369元；玉山Unicard卡稍微複雜一點，他有三種不同方案，包括簡單選、任意選以及UP選三種，，而這三者共通點都是一般消費1%回饋無上限、新戶0.5％回饋無上限，至於百大商店簡單選以及任意選是2%、2.5％，回饋上限500元；📍簡單選：最高3.5%/回饋1053元📍任意選：最高4％/回饋1053元但是這張卡要特別注意，，如果是在電商平台購物，像是momo購物網、 PChome 24h購物、蝦皮購物、eBay、Amazon等購買iPhone的話，整體來說，；而如果你不著急，想購買數字系列不怕搶不到的話，也可選「台新銀行玫瑰Giving卡」，假日消費+綁定自動扣款，也有3%回饋。至於如果是要在電商平台購買的人，就推薦使用「匯豐銀行Live+現金回饋卡」或是「國泰世華CUBE卡」，輕鬆就能享有破千元的回饋金；最後要是你手上只有「聯邦銀行吉鶴卡」，要去其他通路購買iPhone 16的話，這張卡回饋也是不錯，可以參考囉！