iPhone 16預購來了！0利率分期10張卡整理　內行刷這張回饋賺爆

iPhone 16全系列新機今（13）日晚間8點將正式在官網上開始預購，民眾最快在9月20日可以拿到新的手機，不少人這種金額較大的3C產品想要分期，也有人想要一次付清直接賺回饋，《NOWnews》特別整理10張購買iPhone 16可以0利率分期付款的信用卡，另外也包括幾張回饋較高的信用卡給民眾參考，快找找自己有沒有這些信用卡，今晚準備開搶！
📍官方合作6間銀行信用卡！0利率最高分期12個月
在Apple官網預購以及直營店消費的話，有和Apple合作的6間銀行信用卡分別是「玉山銀行」、「台新銀行」、「中信銀行」、「國泰世華銀行」、「台北富邦銀行」以及「星展銀行」，六家銀行最高可以享有12期0利率分期刷卡消費。
而享有分期付款的最低購買額度是1500元，且官方開放的這六間銀行信用卡都可以零利率分成3期、6期、12期，如果以「iPhone 16 128GB」原始售價29900元來看，3期每個月要繳9906元；6期則是4983元；12期則是2491元。
📍4張銀行信用卡自己開放滿額0利率分期
然而除了Apple官網合作的6間銀行之外，其他也有銀行針對消費滿額提供0利率分期的信用卡，最高同樣有12期0利率的方案，以下同樣是以購買「iPhone 16 128GB」原始售價29900元舉例，並且補充滿額條件以及信用卡名稱：
🟡LINE Bank渣打聯名卡：滿1000元可分3期零利率/每期繳9906元
🟡兆豐e秒刷鈦金卡：滿3000元可分3期零利率/每期繳9906元
🟡兆豐將來聯名卡：滿3000元可分11期零利率/每期繳2718元
🟡元大銀行黑啤卡：12期零利率/每期繳2491元
📍精選回饋超高五張信用卡！內行刷這張買iPhone 16最賺
信用卡回饋制度有高有低，《NOWnews》特別精選五張拿來買iPhone 16回饋會破千元、接近千元的信用卡提供給民眾參考，趕快看看自己手上有沒有這些清單上的信用卡。以下都是以預估會最搶手的iPhone 16 Pro 128GB，原價36900元來來模擬刷卡後得到的回饋金哦！
🟡台新銀行玫瑰Giving卡
台新玫瑰Giving卡這張回饋雖然高，但是卡在尷尬的點，就是要在假日或者國定連假刷才會有高回饋，而且必須設定台新帳戶自動扣繳信用卡費，才享有最高3%回饋，上限是3000元，因此如果你是今天平日就預購iPhone 16 Pro 128GB的話，加上有設定自動扣繳就只能回饋1%，369元；但如果是假日消費加上有設定自動扣繳，則可以回饋3%，總計1107元。
🟡國泰世華CUBE卡
國泰世華這張卡是只要在五大指定通路消費的話，就可以直接享有3%的回饋，且無上限，因此如果用戶在蝦皮購物、momo購物網、PChome線上購物這幾個平台購買iPhone 16 Pro 128GB的話，就可以享有回饋1107元。
🟡玉山Unicard卡
玉山Unicard卡稍微複雜一點，他有三種不同方案，包括簡單選、任意選以及UP選三種，其中回饋最高的是UP選，用戶必須支付99點玉山e point或者前期帳單達3萬且帳戶金額有30萬才能享有這個方案，而這三者共通點都是一般消費1%回饋無上限、新戶0.5％回饋無上限，至於百大商店簡單選以及任意選是2%、2.5％，回饋上限500元；UP選則是3.5%上限2000元，因此以iPhone 16 Pro 128GB來看的話會得出以下結果：
📍簡單選：最高3.5%/回饋1053元
📍任意選：最高4％/回饋1053元
📍UP選：最高5％/回饋1844元
🟡聯邦銀行吉鶴卡
聯邦吉鶴卡提供國內消費1%現金回饋，而且無上限，如果你是新戶且新開立聯邦銀行New New Bank數位帳戶，並設定為吉鶴卡的自動扣款帳戶，可以另外享有4%上限600元的回饋，因此最高可以享有1%369元+4%上限600元，等於969元！但是這張卡要特別注意，它不能拿來使用在Apple官網上使用，因為Apple官網不支援JCB信用卡結帳。
🟡匯豐銀行Live+現金回饋卡
而匯豐銀行Live+現金回饋卡購買iPhone可以享有0.88%無上限回饋，如果是在電商平台購物，像是momo購物網、 PChome 24h購物、蝦皮購物、eBay、Amazon等購買iPhone的話，可以再享3%最高上限888元回饋；設定自動扣繳加碼1%最高上限回饋200元，因此可拿到回饋1418元。
整體來說，如果你是今天要搶iPhone 16官網首波預購的人，內行人都會選擇使用「玉山Unicard卡」，就算不是新戶最基本都有3%回饋，又可以快速預購拿機，回饋也高，是目前社群上最多人推薦的一張卡；而如果你不著急，想購買數字系列不怕搶不到的話，也可選「台新銀行玫瑰Giving卡」，假日消費+綁定自動扣款，也有3%回饋。
至於如果是要在電商平台購買的人，就推薦使用「匯豐銀行Live+現金回饋卡」或是「國泰世華CUBE卡」，輕鬆就能享有破千元的回饋金；最後要是你手上只有「聯邦銀行吉鶴卡」，要去其他通路購買iPhone 16的話，這張卡回饋也是不錯，可以參考囉！
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在Apple官網預購以及直營店消費的話，有和Apple合作的6間銀行信用卡分別是「玉山銀行」、「台新銀行」、「中信銀行」、「國泰世華銀行」、「台北富邦銀行」以及「星展銀行」，六家銀行最高可以享有12期0利率分期刷卡消費。
而享有分期付款的最低購買額度是1500元，且官方開放的這六間銀行信用卡都可以零利率分成3期、6期、12期，如果以「iPhone 16 128GB」原始售價29900元來看，3期每個月要繳9906元；6期則是4983元；12期則是2491元。
📍4張銀行信用卡自己開放滿額0利率分期
然而除了Apple官網合作的6間銀行之外，其他也有銀行針對消費滿額提供0利率分期的信用卡，最高同樣有12期0利率的方案，以下同樣是以購買「iPhone 16 128GB」原始售價29900元舉例，並且補充滿額條件以及信用卡名稱：
🟡LINE Bank渣打聯名卡：滿1000元可分3期零利率/每期繳9906元
🟡兆豐e秒刷鈦金卡：滿3000元可分3期零利率/每期繳9906元
🟡兆豐將來聯名卡：滿3000元可分11期零利率/每期繳2718元
🟡元大銀行黑啤卡：12期零利率/每期繳2491元
📍精選回饋超高五張信用卡！內行刷這張買iPhone 16最賺
信用卡回饋制度有高有低，《NOWnews》特別精選五張拿來買iPhone 16回饋會破千元、接近千元的信用卡提供給民眾參考，趕快看看自己手上有沒有這些清單上的信用卡。以下都是以預估會最搶手的iPhone 16 Pro 128GB，原價36900元來來模擬刷卡後得到的回饋金哦！
🟡台新銀行玫瑰Giving卡
台新玫瑰Giving卡這張回饋雖然高，但是卡在尷尬的點，就是要在假日或者國定連假刷才會有高回饋，而且必須設定台新帳戶自動扣繳信用卡費，才享有最高3%回饋，上限是3000元，因此如果你是今天平日就預購iPhone 16 Pro 128GB的話，加上有設定自動扣繳就只能回饋1%，369元；但如果是假日消費加上有設定自動扣繳，則可以回饋3%，總計1107元。
🟡國泰世華CUBE卡
國泰世華這張卡是只要在五大指定通路消費的話，就可以直接享有3%的回饋，且無上限，因此如果用戶在蝦皮購物、momo購物網、PChome線上購物這幾個平台購買iPhone 16 Pro 128GB的話，就可以享有回饋1107元。
🟡玉山Unicard卡
玉山Unicard卡稍微複雜一點，他有三種不同方案，包括簡單選、任意選以及UP選三種，其中回饋最高的是UP選，用戶必須支付99點玉山e point或者前期帳單達3萬且帳戶金額有30萬才能享有這個方案，而這三者共通點都是一般消費1%回饋無上限、新戶0.5％回饋無上限，至於百大商店簡單選以及任意選是2%、2.5％，回饋上限500元；UP選則是3.5%上限2000元，因此以iPhone 16 Pro 128GB來看的話會得出以下結果：
📍簡單選：最高3.5%/回饋1053元
📍任意選：最高4％/回饋1053元
📍UP選：最高5％/回饋1844元
🟡聯邦銀行吉鶴卡
聯邦吉鶴卡提供國內消費1%現金回饋，而且無上限，如果你是新戶且新開立聯邦銀行New New Bank數位帳戶，並設定為吉鶴卡的自動扣款帳戶，可以另外享有4%上限600元的回饋，因此最高可以享有1%369元+4%上限600元，等於969元！但是這張卡要特別注意，它不能拿來使用在Apple官網上使用，因為Apple官網不支援JCB信用卡結帳。
🟡匯豐銀行Live+現金回饋卡
而匯豐銀行Live+現金回饋卡購買iPhone可以享有0.88%無上限回饋，如果是在電商平台購物，像是momo購物網、 PChome 24h購物、蝦皮購物、eBay、Amazon等購買iPhone的話，可以再享3%最高上限888元回饋；設定自動扣繳加碼1%最高上限回饋200元，因此可拿到回饋1418元。
整體來說，如果你是今天要搶iPhone 16官網首波預購的人，內行人都會選擇使用「玉山Unicard卡」，就算不是新戶最基本都有3%回饋，又可以快速預購拿機，回饋也高，是目前社群上最多人推薦的一張卡；而如果你不著急，想購買數字系列不怕搶不到的話，也可選「台新銀行玫瑰Giving卡」，假日消費+綁定自動扣款，也有3%回饋。
至於如果是要在電商平台購買的人，就推薦使用「匯豐銀行Live+現金回饋卡」或是「國泰世華CUBE卡」，輕鬆就能享有破千元的回饋金；最後要是你手上只有「聯邦銀行吉鶴卡」，要去其他通路購買iPhone 16的話，這張卡回饋也是不錯，可以參考囉！
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