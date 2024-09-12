拜登倒戈不挺賀錦麗？戴「川普帽子」畫面瘋傳　白宮急澄清

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週三適逢911恐攻23週年，剛結束辯論的共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗又一起參加於紐約舉行的911事件紀念活動，不過除了兩人的互動受到關注之外，美國總統拜登一張帶著川普帽子的照片也掀起了熱議。對此，白宮急忙跳出澄清，表示這張照片是拜登為了強調兩黨團結的傳統，才會象徵性地戴了一下帽子。綜合CNN等外媒報導，拜登與賀錦麗在紐約的911紀念活動結束後，連袂出席911事件中另一處飛機墜機地點賓州仙克斯維爾（Shanksville）參加活動。聯合航空93號班機（United Flight 93）當年墜毀在賓州姍克斯維爾一處田野間。不過拜登後續前往當地的一處消防局出席座談會時，短暫戴上了一頂印有「川普2024」帽子，而這個畫面被拍下來之後，照片隨即在網路上瘋傳。名為「川普戰情室」的X帳號更發布這張照片，稱「老喬，感謝你的支持。」更有共和黨支持者更稱，這就是拜登支持川普的證據，還攻擊拜登腦袋不清楚，根本是假裝支持民主黨候選人賀錦麗。白宮副發言人貝茲（Andrew Bates）指出，當時拜登正談論911事件之後，該如何達成跨黨派的團結，並說，美國需要回到這個狀態；作為一種象徵，拜登把他的帽子給了一名川普支持者，對方說拜登也應該禮尚往來，戴上川普帽，於是拜登短暫地戴上川普帽。事實上，從流傳的影片也能看到，當時拜登原本戴著棒球帽，但他將帽子遞給現場一名戴著川普帽子的男子，而該名男子便將川普帽子與拜登交換，在現場民眾鼓噪下，拜登短暫將川普帽戴在頭上，引發現場一陣歡呼。