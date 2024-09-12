反對藍白合！直言跟柯文哲合作沒好下場　鍾小平：跟黃國昌談就好

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭羈押禁見，國民黨顧及立院的藍白在野合作，定調不落井下石。不過國民黨台北市議員游淑慧、鍾小平，仍堅持議員身分必須嚴格監督。鍾小平今（19）日受訪說，國民黨可以跟民眾黨立院黨團黃國昌談合作，只要掌握3席立委，就可以在立法院輾壓民進黨。鍾小平說，黨中央、立院黨團為了民眾黨8席立委，定調要藍白合，但他身為台北市議員，不可能因為要藍白合，就不追查弊案。鍾也說，更何況，跟民眾黨合作，國民黨自己也會受傷，要概括承受柯文哲一次又一次的不利事證，從總統大選到現在，跟柯文哲合作，都沒什麼好下場。至於柯文哲的案情，鍾小平說，他接獲爆料，柯妻陳佩琪出現在信義路上的第一銀行信義分行臨櫃辦事，但不知道是什麼事，檢廉現在就是要查柯文哲的金流，但柯的小孩都已成年，可能變共犯，如果被變告、有前科，就拿不到良民證，恐影響出國讀書計畫，對陳佩琪來說有很大壓力，因為小孩比柯文哲更重要。