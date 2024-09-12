馬斯克「噁男」發言激怒中國泰勒絲鐵粉　怒斥：誰稀罕買特斯拉

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美國總統大選電視辯論落幕，流行天后泰勒絲（Taylor Swift）立刻在Instagram發文表態支持民主黨總統候選人賀錦麗，還署名「沒孩子的養貓女士」反擊共和黨總統候選人川普副手先前言論。該則貼文至今湧入超過900萬個讚，然而公開表態挺川普的馬斯克對此的反應卻意外在中國遭到炎上。泰勒絲在昨天美國總統大選辯論後，公開向2.83億粉絲表示，自己會在11月5日總統大選投給民主黨正副總統候選人賀錦麗與華茲，她說自己看了辯論，也盡可能研究了候選人的政策和治國計畫，她認為賀錦麗是穩定、有才能的領袖，也對賀錦麗副手華茲在性別議題和生殖權利的立場印象深刻。泰勒絲呼籲粉絲們也多研究候選人政策，然後做出自己的選擇，同時也提醒首投族記得先做選民登記才能投票，而根據負責選民登記的美國總務署（General Services Administration）表示，有33萬7826名網友透過泰勒絲附上的連結造訪選民登記網站vote.gov，不過仍不確定這訪客當中有多少人進行登記。這則貼文末端，泰勒絲還署名「沒有小孩的養貓女」（Childless Cat Lady），並附上一張她抱著愛貓的照片，用以反擊川普副手范斯多此批評錦麗等多名民主黨女性政治人物並未生育子女，還稱不該把主宰國家政策的重責大任交給這群「養貓女」。公開挺川普的支持者、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）對此則在自家社群平台X寫道：「好的，泰勒絲…妳贏了…我會給妳一個孩子，並用我的生命守護妳的貓」，相關言論掀起軒然大波，已經有不少國外網友直批馬斯克這則貼文「噁心」、「猥褻」。《南華早報》指出，中國社群平台微博上馬斯克的這番言論同樣遭到炎上，更讓這場辯論焦點從「賀錦麗對決川普」轉變為「泰勒絲對決馬斯克」。報導指出，儘管泰勒絲近期巡迴並未在中國演出，但她在中國擁有成千上萬名粉絲，她最後一次在中國公開演出是在2019年阿里巴巴的年會上，演出期間她曾向中國粉絲們喊話「謝謝你們總是那麼熱情、那麼支持！」，另一方面馬斯克在中國也有大批支持者，2023年馬斯克訪問中國時還受到紅毯款待，更被中國粉絲暱稱「馬哥」。在辯論過後，馬斯克對泰勒絲的評論瞬間竄上微博熱搜，大批泰勒絲鐵粉紛紛發文直批「泰勒絲毫無理由地受到批評，我希望 SpaceX 的火箭發射永遠失敗」、「馬真是噁心，誰稀罕給你生孩子」、「噁男發言不分國界」、「把女人當成啥了？」、「這車（指特斯拉）我不要了，誰愛買誰稀罕」。