侯怡君長照崩潰抱失智母大哭：我怎麼辦！戒助眠藥抽慉以為中邪

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▲侯怡君戒掉助眠藥的期間，會出現盜汗、心悸等反應。（圖／包大人提供）

侯怡君在2022年父親因為心肌梗塞驟逝，母親則是在10年前因車禍傷及腦部，行動不便需要有人看護，她因此把媽媽接來林口同住，感謝老公蕭大陸：「他這方面包容滿強，很感謝他。」她扛起長照責任，現在愈來愈得心應手，不過一開始也曾崩潰，抱著母親大哭：「妳到底要我怎麼樣。」侯怡君今（12）日出席成人紙尿褲代言記者會，分享長期照顧母親的心得，一開始同住的8個月，她差點撐不下去，半夜每一、兩個小時起床一次，照顧母親上廁所，加上壓力大，長期需要靠助眠藥入睡，最嚴重會吃到10顆，有一天覺得自己恍神呆滯，知道完蛋了，下決心再也不要被這東西控制，因此全部丟到馬桶沖掉。戒掉藥物的期間，會出現盜汗、心悸等反應，嚴重時可能每2、3分鐘就抽搐一次，老公蕭大陸還以為她「卡到陰」中邪，去各大廟裡拜拜，事後才知道是戒斷反應，她說：「那半年超痛苦，戒掉到現在差不多2、3年，絕對不想回頭。」侯怡君也呼籲，若是有長照問題不要羞於開口，打電話去機構詢問，會有專業的老師教學，大家都很願意幫助，「可以少走冤枉路，問題還可以解決，幫我很多忙，現在可以預判她（母親）的預判。」在這期間，她沒有想過要把母親送往養護機構，「在我有能力狀況之下，我會選擇犧牲自己，我寧可垮掉，也不會犧牲媽媽。」